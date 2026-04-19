مێسی شمارەیگ پەیمانەیی لە خول ئەمریکی توومار کەێد

لیۆنێل مێسی سەرکردایەتی تیم ئینتەر میامی کرد ئەرا سەرکەفتن لەبان کۆلۆرادۆ رابیدز وە ئەنجام 3-2 لە بازییگ جۊشدار لە دەیشت زەوی خوەی، دۊای ئەوەگ دوو گۆڵ گرنگ توومار کرد.

وەی ئاستە، مێسی بویە زیایترین بازیزان کە رەسێدە 100 بەشداری گۆڵکردن لە میژوو خول ئەمریکی ئەرا تووپان وە تەنیا 69 بازی، هەرلیوا ئی بەشدارییەیلە گۆڵەیل و پاسە یەکلاییکەرەیل لەخوەی گرێد.

گێم دۊیەم تەقەلایگ هازدار لە کۆلۆرادۆ رابیدزەو ئەرا گلەوخواردن لە ئەنجامەگە وەخوەی دی، کە رافائێل ناڤارۆ گۆڵێگ تاکەکەسی رەنگین لە خولەک 58 توومار کرد، وەرجە ئەوەگ دارین یابی یەکسانبوینەگە وەدی بارێد دۊای چوار خولەک، وە سوودگردن لە پاسیگ یەکلاییکەر لە لوکاس هێرینگتۆن هاوڕیی.

بەڵام مێسی رازی نەوی سەرکەفتنەگە لە دەس تیمەگەی دەربچوود، و گلەوخوارد و گۆڵ وەرەونواچگن لە خولەک 79 توومار کرد دۊای کارامەییگ بەرز لە بڕین و وەشانیگ هویرد.

وەگەرد دەرکردن یانیک برایت وە کارت سۊر لە خولەکەیل کۆتایی، ئینتەر میامی مقیەتی وەرەونواچگن خوەی کرد ئەرا وەدیهاوردن سەرکەفتن وە 3-2، و وەرەونوابردن خوەی لە خشتەی رزبەندی خول ئەمریکی قایمەو کرد.