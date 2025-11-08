‏میسر وە فەرمی گەپترین مۆزەخانە وازکەێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏میسر مۆزەخانەی گەورەی (GEM) وازکرد کە گەپترین مۆزەخانەی شوێنەوارییە لە جەهان، دویای ٢٠ ساڵ لە دروسکردن وە بڕ یەک ملیار و ٢٠٠ ملیۆن دۆلار بوی

‏مۆزەخانەگە کەفێدە ناوەین هەرەمەیل جیزە و قاهیرە، رووبەرەگەی چەنە (94 بازیگای توپانە) لە سەرانسەر 12 هۆڵە،گەلەرییە نویەیلە گشت کۆمەڵەی قەوڕ شا توتانخامون کە ٥٣٠٠ بابەت هاناوی ئەرا یەکەمجار لە دویای پەیاکردن سەدەیەک وەرجە ئیرنگە وەرد یەک نمایشکریانە، وەرد بەلەم پرسە ٤٥٠٠ ساڵەی شا خوفو کە وە تەواوی دوسەوکریاس.

