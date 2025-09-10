یە یەکەم جارە.. توومارکردن دیاردەیگ هازدار و نادیار لە گەردوون

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

زانایەیل گەردوون لە ماوەی یەک رووژ، زەنجیرەیگ لە تەقینەوەیل تیشک گاما توومار کردن، کە وە یەکیگ لە هازدارترین تەقینەوەیل گەردوون دریەێدە قەڵەم کە لە خود سەرچەوە هاتوێن، لە دیاردەیگ کە وەرجەیە توومار نەکریاس، و هیچ سیناریۆییگ لە شیەوکردنی نیەڕەسێدەو، وەگورەی راگەیانن روانگەی ئەوروپای باشوور.

تەقینەوەیل تیشک گاما (GRBs) بڵاچەیل تیژ وزەی بەرزە، لە ئەنجام رویداوەیل فرە سەختیگ بوون، حویر مردن هەسارە مەزەنەیل، یا ویرانکردنیان وە کونا سییەیل، هەمیشە لە بەشیگ میلی چرکە یا تا چەن خولەکیگ وەردەوام بوود، کە وەی ماوە وزەیگ لەلییەو دەرچوود وەگورەی وزەی چەن نادیاریگ لە ملیارا خوەر.

ئەنتۆنیۆ مارتن- کاریلو٩زانتی گەردوون لە کولێز دبلن لە ئێرلەندا لە بەیاننامەی روانگەی ئەوروپای باشوور وت: لەڕوی نووڕین، تەقینەوەیل گاما قەت دووارەو نیەووون، چوینکە ئەو رویداوە کە دروسی کەێد ویران بویە.

وتیش: ئەوەیش هیلێد ئەو نیشانە کە لەی تاوسانە توومار کریا لە هەر نیشانەیگ ترەک لە ماوەی پەنجا ساڵ گوزەشتە جیاوازتر بوود.