‏مێتا تایبەتمەنی نوویگ زیای کەێد

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

‏کۆمپانیای "مێتا" ئەرا هەمەجویرکردن سەرچەوەیل داهات، فراوانکردن خزمەتگوزارییە پارەدارەیلی لەبان پلاتفۆرمەیل فەیسبووک، ئینستاگرام و وەتسئەپ راگەیان، لە گرنگترین ئاڵشتکاریەیل، تایبەتمەنی "نووڕین شاراوەی ستۆری" خرێدە وەردەس کە ریگە وە بەشداربویەیلی دەێد وەبی دەرکەفتن ناویان لە لیست ئیسفاکەرەیل، بنووڕنە ستۆریەیل.

‏وەپای بەیاننامەی کۆمپانیاگە، بەشدارییەیل لە ری پاکێجەیل "Facebook Plus" و "Instagram Plus" وە نرخ 3.99 دۆلار، و پاکێج "WhatsApp Plus" وە 2.99 دۆلار لە مانگیگ وەردەس بوون.

‏بیجگە لە نووڕین شاریاگ بەشداربویەیل توەنن سوود لە تایوەتمەنی درویژکردن ماوەی مەنن ستۆری و دەرکەفتن و ئامرازەیل شیەوکردن ناوەڕۆک وەربگرن.

‏ئێ گامەی مێتا کاردانەوەیل جیاواز وەکارهاوەریلی لەلی کەفت لە وەختیگ بەشیگ لە وەکارهاوەریل وە گامیگ ئەرێن ئەرا زیایکردن تایبەتمەنیەیل نوڕن وەپی و باوجی پسپۆرەیل دیجیتاڵی هووشداری دەن هاتێ تایوەتمەنیەگە بوودە مدوو زیایبوین دیاردەی چەودێریکردن و سیخوڕیکردن وەبان چالاکی وەکارهاوەرەیل ترەک.

‏

‏