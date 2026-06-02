‏مێتا تایبەتمەنی نوویگ زیای کەێد

شەفەق نيوز
کۆمپانیای "مێتا" ئەرا هەمەجویرکردن سەرچەوەیل داهات، فراوانکردن خزمەتگوزارییە پارەدارەیلی لەبان پلاتفۆرمەیل فەیسبووک، ئینستاگرام و وەتسئەپ راگەیان، لە گرنگترین ئاڵشتکاریەیل، تایبەتمەنی "نووڕین شاراوەی ستۆری" خرێدە وەردەس کە ریگە وە بەشداربویەیلی دەێد وەبی دەرکەفتن ناویان لە لیست ئیسفاکەرەیل، بنووڕنە ستۆریەیل.
وەپای بەیاننامەی کۆمپانیاگە، بەشدارییەیل لە ری پاکێجەیل "Facebook Plus" و "Instagram Plus" وە نرخ 3.99 دۆلار، و پاکێج "WhatsApp Plus" وە 2.99 دۆلار لە مانگیگ وەردەس بوون.
بیجگە لە نووڕین شاریاگ بەشداربویەیل توەنن سوود لە تایوەتمەنی درویژکردن ماوەی مەنن ستۆری و دەرکەفتن و ئامرازەیل شیەوکردن ناوەڕۆک وەربگرن.
ئێ گامەی مێتا کاردانەوەیل جیاواز وەکارهاوەریلی لەلی کەفت لە وەختیگ بەشیگ لە وەکارهاوەریل وە گامیگ ئەرێن ئەرا زیایکردن تایبەتمەنیەیل نوڕن وەپی و باوجی پسپۆرەیل دیجیتاڵی هووشداری دەن هاتێ تایوەتمەنیەگە بوودە مدوو زیایبوین دیاردەی چەودێریکردن و سیخوڕیکردن وەبان چالاکی وەکارهاوەرەیل ترەک.