مۆبایل ئایفۆن پڕ فرووشترین بویە لە ساڵ گوزەشتە 2025
2026-02-09T10:25:33+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەپای دویاین راپۆرتەیل کۆمپانیای Counterpoint Research، کۆمپانیای ئەپڵ پێگەی خوەی لە لیست پڕفروشترین مۆبایلەیل لە ساڵ 2025 قایمکردیە و زنجیرەی ئایفۆن 16 زیاترین فرووش داشتیە لەو ساڵە و مۆبایل Samsung Galaxy S25 Ultraـش لە ریزبەن دویەمە.
هەر وەپای لیستەگە، مۆبایل شاومی سێیەم پڕ فروشترین مۆبایل بویە لە جیهان لە ساڵ گوزەشتە، لە ریزبەن چوارەم مۆبایل Google Pixel 9 Pro تێد.
پڕ فروشترین مۆبایلەیل ساڵ 2025:
1- ئەپڵ
2- سامسۆنگ
3- شاومی
4- گووگڵ پیکسڵ پرۆ
5- ئۆپۆ
6- ڤیڤۆ
7- رێڵمی.