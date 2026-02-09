‏مۆبایل ئایفۆن پڕ فرووشترین بویە لە ساڵ گوزەشتە 2025

‏مۆبایل ئایفۆن پڕ فرووشترین بویە لە ساڵ گوزەشتە 2025
2026-02-09T10:25:33+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەپای دویاین راپۆرتەیل کۆمپانیای Counterpoint Research، کۆمپانیای ئەپڵ پێگەی خوەی لە لیست پڕفروشترین مۆبایلەیل لە ساڵ 2025 قایمکردیە و زنجیرەی ئایفۆن 16 زیاترین فرووش داشتیە لەو ساڵە و مۆبایل Samsung Galaxy S25 Ultraـش لە ریزبەن دویەمە.

‏هەر وەپای لیستەگە، مۆبایل شاومی سێیەم پڕ فروشترین مۆبایل بویە لە جیهان لە ساڵ گوزەشتە، لە ریزبەن چوارەم مۆبایل Google Pixel 9 Pro تێد.

‏پڕ فروشترین مۆبایلەیل ساڵ 2025:

‏1- ئەپڵ

‏2- سامسۆنگ

‏3- شاومی

‏4- گووگڵ پیکسڵ پرۆ

‏5- ئۆپۆ

‏6- ڤیڤۆ

‏7- رێڵمی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon