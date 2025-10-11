کۆمپانیای گالاکسی نووترین مۆبایلی وە نرخ هەرزانیگ خەێدە بازار
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
کۆمپانیای سامسۆنگ مۆبایل نوویگ گالاکسی ئێم-17 راگەیان کە لە کڕ خاسترین مۆبایلەیل زیرەک ئاست مامناوەندە.
مۆبایلەگە ئێ زانیارەیلە هەڵگرێد:
– قەوارەگەی 164.4 x 77.9 x 7.5 ملم.
– کێش 192 گرامە.
– قەبارەی شاشەگەی 6.7 ئینجی Super AMOLED وە 1080 x 2340 پێکسڵ و رێژەی نووبوینی 90 هێرتز.
– خەسی پێکسڵەیلی: نزیکەی 385 پێکسڵ لە هەر ئینج.
– وە سیستم ئەندرۆیدی 15 بە One UI 7 کارکەێد، وە پرۆسێسەر Exynos 1330 و گرافیک Mali-G68 MP2 و رام 4/6GB و بیرگە 128/256GB .
– کامێرا سەرەکییەگەی تایبەتمەنیی هەستەوەری سێ عەدەسەی (50+5+2) مێگاپێکسڵ دیرێد، لەناوەین عەدەسەی ماکرۆ و ئۆڵتراواید. کامێرای نوای 13 مێگاپێکسڵە.
– مۆبایلەگە خاوەن دوو شوین سیمکارت و دەرچەی USB Type-C 2.0 و سکانەر پەنجەمۆر و NFC و GPS و پاترییگ 5000mAh وەرد بارگاویکەرە وە خێرایی 25W.
– مۆبایلەگە لە رووژ 13ـی تەشرین یەکەم خرێدە بازاڕ نرخەگەی لە 140 دۆلار دەسوەپی کەێد.