ميسی لە هندستان.. سەردانیگ میژووی بوودە کارەساتیگ نیشتمانی

شەفق نيوز- نیودلهی

سەردان لیونێل میسی ئەسارەی تووپان ئەرجەنتینی ئەرا شار كولكاتای هندیڕ بویە ژاوەژاو و ئاژاوەی گەورەیگ، ئەوەیش دویای گڕیگ لە دەرچگن ئەفسانەیی بازی تووپان لە بازیگای "سولت ليك" کە هیشت جەماوەر تویڕە بوون و چشتەیلیگ وەشانن.

شەفەق ئمڕوو شەممە، میسی وەگەرد دوو هاوڕیی لە ئینتەر میامی، لویس سواريز ورودريگو دی بول، رەسینە كولكاتا، و جەماوەر گەورەیگ لەناو جادەیل شارەگە پیشوازی لەلی کردن.

وەگورەی پلانەگە، بایەس بوی نزیکەی دوو ساعەت میسی لەناو بازیگا بویاتاد، دویای ئەوە چەوی بکەفێدە کەسایەتیە ناودیارەیل، وەلێ هیچیگ لەوانە نەکریا.

میسی لەناو کەسەیلیگ لەدەوری بوین لەلای جەماوەرەو دیار نەوی، و دەسکریا هاوار بیزاری، ئیجا دەسکریا وە وەشانن بوتڵ ئاو و کورسی.