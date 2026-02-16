‏مناڵیگ وەسەنگبوی کیسەڵیگ 50 ملیۆن ساڵە پەیاکەێد

2026-02-16T16:43:43+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏مناڵیگ وەناو تۆرین پۆپ لە ویلایەت وایۆمینگ ئەمریکا، وەسەنگبوی  دەگمەن کیسەڵیگ پەیاکرد کە مێژووەگەی  ئەرا نزیکەی 50 ملیۆن ساڵ گوزەشتە چوود.

‏دویای خەوەردارکردن  لایەنەیل پەیوەنیدارەیل، تیمیگ پسپۆر  لە مۆزەخانەی جیۆلۆجی "تایت" ئەرا ئەو  شوێنە کریا و پشتڕاسی کرد کە پارچەگە وەشیوەی  ناوازە مەنیەسێ و بایەخیگ زانستی فرەیگ دیرێد.

‏وە سەنگ بویەگە وە وریایی دراوریاس ئەرا مۆزەخانە کلکریاس تا لێکۆڵینەوەی هویرد بکرێد وەرجە ئەوەگ  وەشیوەی گشتی ئەرا دوینەرەیل نمایش بکرێد.

‏پیاکردنەگە زانیاری نوویگ لەبان مێژوو سروشت ناوچەگە خەێدەروی، چوینکە چەسپنێد باشوور خوەرئاوای  وایۆمینگ لە سەردەمە کوەنەیل ناوچەیگ لافاواوی و گەرم بویە و پڕ بویە لە ژیان دەریایی، وە پیچەوانەی ئیسە کە ناوچەیگ هشک و بیاوانیە.

