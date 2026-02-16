مناڵیگ وەسەنگبوی کیسەڵیگ 50 ملیۆن ساڵە پەیاکەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
مناڵیگ وەناو تۆرین پۆپ لە ویلایەت وایۆمینگ ئەمریکا، وەسەنگبوی دەگمەن کیسەڵیگ پەیاکرد کە مێژووەگەی ئەرا نزیکەی 50 ملیۆن ساڵ گوزەشتە چوود.
دویای خەوەردارکردن لایەنەیل پەیوەنیدارەیل، تیمیگ پسپۆر لە مۆزەخانەی جیۆلۆجی "تایت" ئەرا ئەو شوێنە کریا و پشتڕاسی کرد کە پارچەگە وەشیوەی ناوازە مەنیەسێ و بایەخیگ زانستی فرەیگ دیرێد.
وە سەنگ بویەگە وە وریایی دراوریاس ئەرا مۆزەخانە کلکریاس تا لێکۆڵینەوەی هویرد بکرێد وەرجە ئەوەگ وەشیوەی گشتی ئەرا دوینەرەیل نمایش بکرێد.
پیاکردنەگە زانیاری نوویگ لەبان مێژوو سروشت ناوچەگە خەێدەروی، چوینکە چەسپنێد باشوور خوەرئاوای وایۆمینگ لە سەردەمە کوەنەیل ناوچەیگ لافاواوی و گەرم بویە و پڕ بویە لە ژیان دەریایی، وە پیچەوانەی ئیسە کە ناوچەیگ هشک و بیاوانیە.