مناڵیگ پولیس ئەڵمانیا خەێدە ئامادەباشی

شار هايدلبروگ ئەڵمانیا، ئامادەباشی نائاسایی وەخوەی دی، دویای ئەوە کە ژنیگ ئاگاداری کلکرد کە کابرایگ چگەسە ناو شوقەیگ، تا دویای ئەوە دەرکەفت کە ئەو کابرا دز نییە، مناڵیگ لە تەمەن 12 ساڵانە، هیچ رییگ ئارای نەویە بچوودە ناو ماڵ خوەی، مەگەر بچوودە گژ پەنجەرەی ماڵەگەو.

وەگورەی بەیاننامەیگ لەلایەن پولیس هايدلبروگ، ئمڕوو یەکشەممە، ژنەگە ئەو مناڵە دیە کە وە پەنجەرەگەو چوودە ناو شوقەی هاوسا.

لەلای خوەیەو، کابرایگ بیگانەس چوودە ناو ماڵەگەو، کە هیشت پەیوەندی وە پولیسەو بکەێد، و ئاگاداری لەبان تەقەلای دزیکردن توومار کرد.

دویای گڕیگ، پولیس رەسیە ئەو شوینە، و دی ماڵەگە چووڵە، و دەرەگەی لەناوەو بەسیاس.

دویای ئەوە مناڵیگ لەناو ماڵەگەو دەرچگ و دویای دڵنیابوین کە یە مناڵ ئی ماڵەسە، پەیوەندی وەرد داڵگیەو کردن، دەرکەفت کە کەسیگ ئەرا دزیکردن نەهاتیەسە ئی ماڵە، و ئی مناڵ بیچارە، رییگ کلیل وەپی نووسەر و ناچار بویە وە پەنجەرەو بچوودە ناو ماڵ خوەی.