‏مناڵیگ لەماوەی مانگیگ سێ جار پاس دزێد

‏مناڵیگ لەماوەی مانگیگ سێ جار پاس دزێد
2026-05-18T13:33:26+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگ

‏پۆلیس نەرویج راگەیان، کوڕیگ تەمەن 14 ساڵان ئەرا جار سێەم لەماوەی شەش مانگ پاسیگ دزیە و مەودای فرەیگ وەپی بڕیە.

‏‌‌وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ"nrk"،  کوڕەگە دویەکە شەوەکی دوارە پاسیگ کۆمپانیای (Unibuss)ـی لە شار ئۆسلۆ دزیە و وە ڕێگەیگ خێرا وەرەو خوەرئاوا چگە تا لە نزیک   شار کریستیانسان دەستگیر کریاس.

‏پۆلیس ناوچەی ئاگدار دیاری کرد  دویای وەرگردن چەندین پەیوەنی لەلایەن شۆفێرەیل ترەو کە تێبینی  کردبوین شۆفێر پاسەگە فرە مناڵ دیارە، توەنستن پاسەگە بوسنن، مەودای ناوەین ئۆسلۆ و ئەو شوێنەی پاسەگە لێ وسنیاس زیاتر لە 300 کیلۆمەترە.

‏یە یەکەمجار نییە  مناڵەگە ئێ کارە بکەێد لە مانگ نیسان گوزەشتە  پاسیگ تر لە ئۆسلۆوە دزیبوی و تا وڵات سوید رانییەسێ.

‏هەمیش لە تشرین دویەم ساڵ گوزەشتە پاسیگ لە ناوچەی ستاڤانگەر دزیبوی و  سێ ساعەت وە ناو شار رانیبویێ دویایی خوەی پاسەگە گلەودابوی.

‏ئیرنگە کوڕەگە دریاسە دەس پۆلیس و دەزگای چەودێری کۆمەڵایەتی مناڵان ئەرا گردەوەر رێکار هەوەجە کریاگ.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon