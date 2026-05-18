مناڵیگ لەماوەی مانگیگ سێ جار پاس دزێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگ
پۆلیس نەرویج راگەیان، کوڕیگ تەمەن 14 ساڵان ئەرا جار سێەم لەماوەی شەش مانگ پاسیگ دزیە و مەودای فرەیگ وەپی بڕیە.
وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ"nrk"، کوڕەگە دویەکە شەوەکی دوارە پاسیگ کۆمپانیای (Unibuss)ـی لە شار ئۆسلۆ دزیە و وە ڕێگەیگ خێرا وەرەو خوەرئاوا چگە تا لە نزیک شار کریستیانسان دەستگیر کریاس.
پۆلیس ناوچەی ئاگدار دیاری کرد دویای وەرگردن چەندین پەیوەنی لەلایەن شۆفێرەیل ترەو کە تێبینی کردبوین شۆفێر پاسەگە فرە مناڵ دیارە، توەنستن پاسەگە بوسنن، مەودای ناوەین ئۆسلۆ و ئەو شوێنەی پاسەگە لێ وسنیاس زیاتر لە 300 کیلۆمەترە.
یە یەکەمجار نییە مناڵەگە ئێ کارە بکەێد لە مانگ نیسان گوزەشتە پاسیگ تر لە ئۆسلۆوە دزیبوی و تا وڵات سوید رانییەسێ.
هەمیش لە تشرین دویەم ساڵ گوزەشتە پاسیگ لە ناوچەی ستاڤانگەر دزیبوی و سێ ساعەت وە ناو شار رانیبویێ دویایی خوەی پاسەگە گلەودابوی.
ئیرنگە کوڕەگە دریاسە دەس پۆلیس و دەزگای چەودێری کۆمەڵایەتی مناڵان ئەرا گردەوەر رێکار هەوەجە کریاگ.