ملیاردێریگ بڕ 10 ملیۆن دۆلار دەێد ئەرا سەردانکردن کەشتی تایتانک

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

دویای دوو ساڵ لە کارەسات ئۆشنگەیت تایتان کە پەنج کەس گیان لەدەسدان، ملیاردێریگ کە نەزانریاس کییە و ناوی چەیگە بڕ 10 ملیۆن دۆلار دەێد ئەرا سەردان کەشتی تایتانک کە 12 هەزار و 500 پا لە خوار زەریای ئەتلەسییە.

پاتریک لاهی وەڕێوەبەر جیوەجیکار کۆمپانیای تریتۆن ژیردەریایی خەریک دروسکردن ژیررئاوکەفتیگ وە بڕ ٢٠ ملیۆن دۆلارە و مەزەنەکرێد ساڵ ئایندە تەواوبکرێد ئەرا ئەو گەشتە.

وەپای زانیاریەیل ملیاردێرەگە خوازێد جویر یەکەم کەس بوود کە سەردان کەشتی تایتانیک کەێد لەدویای کارەسات ساڵ 2023.