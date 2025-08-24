ملیاردێریگ بڕ 10 ملیۆن دۆلار دەێد ئەرا سەردانکردن کەشتی تایتانک

ملیاردێریگ بڕ 10 ملیۆن دۆلار دەێد ئەرا سەردانکردن کەشتی تایتانک
2025-08-24T08:59:30+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

دویای دوو ساڵ لە کارەسات  ئۆشنگەیت تایتان کە پەنج کەس  گیان لەدەسدان،  ملیاردێریگ کە نەزانریاس کییە و ناوی چەیگە بڕ 10 ملیۆن دۆلار دەێد ئەرا سەردان کەشتی تایتانک کە 12 هەزار و 500 پا لە خوار زەریای ئەتلەسییە.

پاتریک لاهی وەڕێوەبەر جیوەجیکار  کۆمپانیای تریتۆن ژیردەریایی خەریک دروسکردن ژیررئاوکەفتیگ وە بڕ    ٢٠ ملیۆن دۆلارە و مەزەنەکرێد  ساڵ ئایندە تەواوبکرێد ئەرا ئەو گەشتە.

 وەپای زانیاریەیل ملیاردێرەگە خوازێد جویر یەکەم کەس بوود کە سەردان کەشتی تایتانیک کەێد لەدویای کارەسات ساڵ 2023.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon