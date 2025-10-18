مردن ئەفسانەی فیزیا.. زانای چینی چن نینگ یانگ

شەفەق نيوز- پەکین

ئاژانس خەوەری وڵات چین (شينخوا)، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە چن نینگ یانگ، یەکیگ لە ناودیارترین زانایەیل فیزیا لە جیهان، خاوەن خەڵات نۆبڵ، لە تەمەن 103 ساڵە لە پەکین گیانی لەدەسدا.

یانگ لە شار خفی لە هەرێم ئانهوی لە خوەرھەڵات چین لە ساڵ 1922 لەداڵگبوی، و لە ساڵ 1957 وە هاوبەشی وەرد تسۆنگ داو لی خەڵات نۆبڵ وەدەس هاورد.

هەمیش ئەندام بوی لە ئەکادیمیای چینی ئەرا زانستەیل و مامووستا لە زانکۆی تسينغهوا.

یانگ ئەرا بڕوانامەی دکتۆرا لە زانکۆی شیکاگۆ لە چلەگان خزەن، و خوەی یەکەمین زانای چینی بوی کە سەردان وڵات چین کرد هەناێ ئەمریکا و چین دەسکردن وە پەیوەندیەیل دیبلۆماسی لە هەفتایەیل.

لە ساڵ 1999ەو، بابە مامووستا لە زانکۆی تسينغهوا، کە هەمیش 8 ساڵ لە تەمەن مناڵیی لەورا بوی وەختیگ باوگی لە تسينغهوا مامووستا بوی.