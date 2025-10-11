مردن دڵتەزن پاڵوانیگ لەشجوانی ئەفسانەیی

شەفەق نیوز – نیودەلهی

ڤاریندەر سینگ گۆهمان، بازیکەر ئەفسانەیی لەشجوانی، لە تەمەن 42 ساڵی دویای ئەوەگ تویش جەڵتەی دڵ کتوپڕ بوی، مەوقەی وەرگردن چارەسەری لە خەسەخانەیگ لە هیندستان لەوەر زەخمداربوین شانەیلی، گیانی لەدەسدا.

خەسەخانەی فۆرتیس ئێسکۆرتس لە بەیاننامەیگ وت: گۆهمان لە ٦ تشرین یەکەم کەفتە هەڵسەنگاندن لەوەر ژان و سنووردارکردن جویلەی شان راسی.

خەسەخانەگە لە بەیاننامەگە وتیش: بیمارەگە نزیکەی ساعەت ٣:٣٥ دویای نیمەڕو تویش ناڕێکی کوتیان دڵی لەناکاو بویە و تیمەیل بیهوشکردن و دڵ و چەودیاریکردن هویرد دەسکردن وە ریکارەیل پیشکەفتگ ئەرا زنیکردنی، بەڵام گشت تەقەلایلیان شکس هاورد و ساعەت ٥:٣٦ خولەک دویای نیمەڕو وە مردگی ئاشکرا کریا.

گۆهمان، خەڵک شار گورداسپوری هیندستانە، یەکیگە لە یەکەم لەشجوانی ڤیگنەیل پیشەگەر لە جیهان. ئەسارەگەی زیاتر لە دە ساڵ وەرجەیە بەرزەو بوی رەسیە ناوبانگی دویای ئەوەگ لە ساڵ ٢٠٠٩ نازناو مێستێر هیندستانی وەدەس هاورد و پلەی دویەمی لە مێستێر ئاسیا برد، و نوێنەرایەتی هیندستان کردگە لە چەن بازییگ ناودەوڵەتی و ناسانن جیهانی لەلایەن سوپەرستارەگەی لەشجوانی ئارنۆڵد شوارزنەگەرەو وەرگرد، کە دویاتر هاوردەی تا بەرهەمە تەندروستییەیل لە ئاسیا بناسنێد.

گۆهمان بیجگه له وەرزش، له ناوەین ساڵەیل 2012 تا 2023 له چەن فیلمیگ دەرکەفت، دوایین فیلمی وە

رۆڵ "شاکیل" له فیلم "تایگەر 3" بوی.

مردن گۆهمان لە زەنجیرەیگ کردنە لەشجوانی لە چەن مانگ گوزەشتە تیەێدر کە لە نیمەی کۆتایی ئمساڵ لەلای کەمەو شەش وەرزشوان مردنە، لەناویان لۆرینا بلانکۆی ئەساێرەی ئیسپانی تەمەن 37 ساڵ کە لە کۆتایی مانگ تەمموز مەوقەی خوەیئامادەکردن ئەرا پێشبڕکێی شاجوانی ئۆڵۆمپیاد لە لاس ڤێگاس لەوەر جەڵتەی دڵ گیانی لەدەسدا.