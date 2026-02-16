مردن خانمە بەرهەمکار زەنجیرە درامای ئیسرائیلی "تەهران" وەشیوەی نادیاریگ

شەفەق نيوز- ئەسینا

پولیس یۆنان، پەیاکردن تەرم خانمە بەرهەمکار زەنجیرە درامای ئیسرائیلی "تەهران"، دانا ئيدن، راگەیان، کە و لەناو ژوور ئوتێلیگ لە ئەسینا مردگە، دووپاتیش کرد کە لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کریا.

وەگورەی رۆیتەرز، دەسەڵاتەیل یۆنانی وتن: تەرمەگەی ئیدن (52 ساڵە) رووژ یەکشەممە پەیا کریا، دویای ئەوە کە یەکیگ لە کەسوکارەیلی ئاگاداریان کردگە کە تاوانی پەیوەندیکردن وەگەردی نەیرێد.

پولیس دیاری کرد کە گومان لە خوەیکوشتن دیرێد، لەوەر ئەو بەڵگە و قسەیل وەچەودیەیلە، و پەیاکردن دەرمان لە شوین رویداوەگە، و پزشک دادوەری لەکە لەقەی ملی دیە.

لەلای خوەییش، کۆمپانیای دۆنا وشولا برودكشنز وت: کادرەیل کەفتنەسە خەفاتباری قویلیگ، و ئەو. قسەیلە راس نیین کە گوایە گومان تاوانی یا کارەیلیگ سیاسی لە پشت مردنی هەس.

دەزگای پەخش گشتی لە ئیسرائیل، رادیۆ کان، وت: ئیدن لە یۆنان بویە ئەرا وینەگردن وەرز چوارەم زەنجیرە درامای تەهران.

زەنجیرەی تەهران یەکیگە لە گەورەترین کارەیل دراما لە ئیسرائیل، کە لە ساڵ 2020 نمایش کریا، و ئامادەکاری ئەرا وەرز چوارەم کەێد.