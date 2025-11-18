‏مامۆسیگ مۆمیاکریاگ نهێنی ٤٠ هەزار ساڵ گوزەشتە ئاشکراکەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەپای راپۆرتیگ "National Geographic"،: لە پەیاکردن زانستی نوو توێژەیل سەرکەفتی بوین دراوردن RNA لە مامۆسیگ مۆمیایکریاگ کە لە لە سیبیریا (لە ساڵ ٢٠١٠) پەیاکریاس.

‏ئیە وە کوەنترین زنجیرە RNA دانرێد کە تا ئیرنگە لە هەر جویرە ئاژەڵیگ لەناوچەگە پیاکریاس، و ئاسۆ نوویگ ئەرا لێکۆڵینەوە لە جین و چالاکی جینەیل ئاژەڵەیل کوەن کەێد.

‏ پەیاکردنەگە دەسمیەتی زانایەیل دەێد لەو بفامن کام جین لە شانە کوەنەیل چالاک بویە، تەنانەت لە قۆناغە کۆتایەیل ژیان ئاژەڵەگە.

‏وشکنین مۆمیای مامۆسەگە ("یوکا") هویچ نیشانەیگ تویشهاتن وە ڤایرۆس دەرنەخستیە، لەجیاتی ئەوەگ هویردەکاری نوو ئاشکراکرد کە کرژی وەرچویگ لە ماسیلچەیلی بویە لە مەوقەی مردا، کە ئەگەر فشار لەش یا هێرش نیشان دەێد.

‏ ئیە گام وەرچەویگە ئەرا فامستن قویڵتر لە چوینیەتی ئەوزەڵکردن ئاژەلە لەناوچگیل و هاتێ ری نوویگ ئەرا فامستن لە لە پرۆسەی بۆماوەیی ئێ جویرەیلە وازبکەێد.