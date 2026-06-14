ماسیيگ توەنێد 850 ڤۆلت کارەبا بيەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
لە پەیاکردن نوویگ توێژەرەیل ئەڵاجیویان هات وە توان ماسی کارەبایی Electric Eel، کە توەنێد تەزووی کارەبایی تا 860 ڤۆڵت بەرهەم بارێد لە لەشی.
وەپای توێژینەوەگە ماسیەگە لەناو چەم و جوو ئاوەیل زندگی کەێد سەر وە خێزان ماسی Knifefishـە و لە روی بۆماوەیی (جێنیتیک)، لە ماسیی سمێڵە و کارب نزیکترە.
توێژینەوەیل دەریخسنە ئێ ماسیە سێ جویر جیاواز دیرێد دیارترینیان جویر (Electrophorus voltai)ـە، کە لەشی بەرزترین تەزوو کارەبا بەرهەم تیارێد، ئەندامەیل لەشی لە هەزاران خانەی ئەلکترۆنی دروسبوینە دەسمیەتیدەر کووکردن و بەرهەمهاوردن کارەبان.
ماسیەگە توانەگە تەنیا ئەرا نێچیرەگەی وەکار نیەتیارێد بەڵکم جویر وەرگیری لە خوەیشی وەکاری تیارێد و توەنێد پەلامار ئەو رخداریە بدەێد کە رویوەروی بوود.
هەرچەنە ڤۆلتی کارەبای لەش ماسیەگە بەرزە باوجی زانایەیل دیاریکەن بڕ کارەباگە ئەوەنە بەرز نییە بتوەنێد مرۆڤ کوشێد، باوجی هاتێ گیچەڵ تەندروسی ئەرای دروسبکەێد.