ماسییگ تونە لە تۆکیۆ وە 3.2 ملیۆن دۆلار فرووشیا

شەفەق نيوز- تۆکیۆ

ماسییگ تونە بان باڵی کەوە، کیشی رەسێدە 243 کیلۆگرام، وە نرخیگ پەیمانەیی فرووشیا کە رەسیە 510 ملیۆن يەن (3.2 ملیۆن دۆلار) لە یەکەمین زیایکردن ئاشکرا لە ساڵ 2026 لە بازاڕ ماسی لە تۆکیۆ.

خاوەن بەرزترین نرخ ئەرا ئەو ماسی گرانە لەو زیایکردن ئاشکرا کە وەرجە شەفەق دووشەممە واز کریا کۆمپانیای "كيومورا" بوی، کە خاوەنی كيوشی كيمورا زەنجیرە چێشتخانەیل "سوشي زانمای" وەڕیەو بەێد.

كيمورا، کە فرەجار لە زیایکردن ساڵەیل گوزەشتە سەنین ماسیەیل بوودە بەشی، شمارەی پەیمانەیی وەرین شکان کە رەسوێدە 334 مليۆن يەن (2.1 مليۆن دۆلار) کە لە ساڵ 2019 هەر خوەی تووماری کردوێد.

ئەو ماسی گرانە وەرانوەر کناراو ئۆما لە باکوور ژاپۆن گریا، کە ئەو شوینە هن ماسی تونەی خاسە.