‏مارک زوکەربێرگ ئەرک گەپیگ وە زیرەکی دەسکرد دەێد

مارک زوکەربێرگ وە ئەنجامدان تاقیکردنەوەیگ وەی شیوە، کارمەندەیل خوەی و جیهانیش تویش سەرسوڕمان کردیە.

وەپای راپۆرتیگ لە "WSJ"، مارک زوکەربێرگ لە ناوخوەی کۆمپانیای مێتا دەس کردیە وە تاقیکردنەوەی بریکاریگ زیرەکی دەسکرد (AI Agent) کە جویر سەرۆک ستاف ئەرا خود وەڕێوەبەر جیوەجیکار کار کەێد.

ئی سیستمە تایبەتە لە بان ساڵان فرەیگ لە داتای ئەندازیاری و پلانە ستراتیژییەیل کۆمپانیاگە راهێنریاگە.

ئی بریکارە لە وەخت کۆبوینەوەیل بیدەنگ بوود، بەڵام دویایی پوختەیگ هویرد ئەرا زوکەربێرگ کل کەێد و تیشک خەێدە بان ئەو خاڵەیلە کە هاتێ ئایەمەیل تێبینییان نەکردوێد.

ئەرا نموونە، وەرژە یە توەنستیە دو تیم جیاواز ئاشکرا بکەێد کە بی ئاگاداری یەکتر خەریک پڕۆژەیگ هاوشێوە بوین، یەیش دەسمیەتیدەرە ئەرا ریگریکردن لە گوماکردن وەخت و سەرچەوەیل.

زوکەربێرگ ئاماژە وە یە کردیە کە ئامانج ئی تەکنەلۆژیا لەناوبردن تیمەیلە وە جویریگ کە تاکە کەسیگ بەهرەمەن بتوەنێد وەگەرد زیرەکی دەسکرد ئەو کارەیلە بکەێد کە وەرژە یە تیم گەپیگ هەوەجە کرد.

ئیسە مێتا تەنانەت لە هەڵسەنگاندن ساڵانەی کارمەندەیلی، بایەخ وە یە دەێد کە تا چەن زیرەکی دەسکرد لە کارەیلیان وەکار تێد.

بیجگە لە بریکارەگەی زوکەربێرگ، کارمەنەیل مێتا ئامراز تریگ جویر "My Claw" و "Second Brain" وەکار تێرن کە توەنن مێژوو چاتەیل بخوەننەو و لە جیای کارمەنەگە پەیوەنی وە هاوکارەیلیان بکەن.

جی باسیشە ئی گامە بەشیگ لە ئاڵشتکردن مێتاس ئەرا کۆمپانیایگ کە تەواو پشت وە زیرەکی دەسکرد بەسێد.