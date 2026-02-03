مار کۆبرای ژەهردار لە هندستان وە قەتار هامشوو کەێد

شەفەق نيوز- نیودیلهی

پسپۆڕەیل لەناو گۆڤار "بيوتروبيكا" (Biotropica) راپۆرتیگ بڵاو کردن، کە چشتیگ دروسە وەلێ ئەڵاجەویە، کە ئویشێد بەشیگ لە مارەیل وەتایبەت "کۆبرای شاهی" لە کویەیل گاتس لە هندستان، هاتێ کڕەیل ئاسنین وەکار تیارن ئەرا هامشوویگ، کە نیازی نەیرن، ئیجا کەفنە شوینەیلیگ کە ژینگەی ئەرایان نەگونجیاس.

لەو راپۆرتە لە لیستەیل رزگارکردن یا راوکردن و راپۆرتەیل ناوخوەیی لە ماوەی 22 ساڵ گردەو کرد لەناوین 2002 و2024 لە ژیانی گوا لە هندستان، و رەسیە دیاریکردن 47 ناوچە کە لەناویان ئەو جویر مارە پەیا کریاس، و پەنج لەلییان لە کەنار ریەیل قەرەباڵغ بویە لە نزیک کڕەیل ئاسنین.

پسپۆڕەیل نموونەیگ وەکار هاوردن ئەرا دروسکردن نەخشەی شوین و ماوای گونجیای کۆبرای شاهی، وەگورەی کەشوهەوا، و دار و بنجگ، و کاریگەری ئایەم، تا بزانن کام شوین هن خوەیان بویە.

وەگورەی گۆڤارەگە، دەرکەفت کە شوین گونجیای ئەرا ئی مارە لە ناوچەی گوا کەفێدە ناو ویلایەتەگە دویر لە کناراوەیل، لە ناوچەیلیگ نزیک لە ئاو، لە وەختیگ ئەو شوینەیل کڕەیل ئاسنینە کە بەشیگ لەو مارەیلە نزیک کڕەیل لەناویان پەیا کریا، فرە گونجیاگ نەوین، کە هشک و لی بنجگ و کەمتر ئاژەڵ و نێچیر هاناویان، کە دیار دەێد ئەوە شوین خوەیان نەویە، وەلێ وە قەتارەو رەسینەسە ئەو شوینەیلە.