لەوەر سێسەرگ ژنیگ باڵەخانەیگ سزنێد و کەسیگیش بوودە قوربانی
2025-10-25T09:32:43+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەپای میدیا جەهانیەیل کۆریای باشوور، ژنیگ مەوقەی تەقەلای کوشتن سێسەرگیگ، باڵەخانەیگ نیشتەجیبوین سزان و گیانلەدەسداین و زەخمداری هەس.
میدیایەیل راگەیاننە، لە شار ئوسان لە کۆریای باشوور، دویای ئەوەگ ژنیگ لە باڵەخانەیگ نیشتەجیبوین سێسەرگیگ دوینێد تەقەلای کوشتنی دەێد وەسپڕای سزنەر باوجی بوودە مدوو هیزگردن ئاگرەگە وە خێرایی و ئەرا گشت باڵەخانەگە.
دیاریکرد، وە مدوو ئاگرەگە ژنیگ ترەک لە باڵەخانەگە گیان لەدەسداس و هاوسەرەگەی و هەشت هاوڵاتی ترەک تویش تاسیان هاتنە.