‏لەوەر سێسەرگ ژنیگ باڵەخانەیگ سزنێد و کەسیگیش بوودە قوربانی

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەپای میدیا جەهانیەیل کۆریای باشوور، ژنیگ مەوقەی تەقەلای کوشتن سێسەرگیگ، باڵەخانەیگ نیشتەجیبوین سزان و گیانلەدەسداین و زەخمداری هەس.

‏میدیایەیل راگەیاننە، لە شار ئوسان لە کۆریای باشوور، دویای ئەوەگ ژنیگ لە باڵەخانەیگ نیشتەجیبوین سێسەرگیگ دوینێد تەقەلای کوشتنی دەێد وەسپڕای سزنەر باوجی بوودە مدوو هیزگردن ئاگرەگە وە خێرایی و ئەرا گشت باڵەخانەگە.

‏ دیاریکرد، وە مدوو ئاگرەگە ژنیگ ترەک لە باڵەخانەگە گیان لەدەسداس و هاوسەرەگەی و هەشت هاوڵاتی ترەک تویش تاسیان هاتنە.

