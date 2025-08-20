لەوەر دویەتیگ وە زیرەکی دەسکرد لە ژنەگەی جیاوەبوود
شەفەق نیوز/ کەیس ئەلاجویگ جەهان تویش ئەلاجوی کەێد، هنای پیایگ تەمەن 75 ساڵ داوای جیاوەبوین لە ژنەگەی کرد، لەوەر دویەتیگ کە وە زیرەکی دەسکرد دروسکریاوێد.
جیانگ، پیایگ چین-ی تەمەن 75 ساڵە و خانەنشینە، کەفێدە دووسی دویەتیگ وە وەلایەن زیرەکی دەسکرد دروسکریایە، وەبی ئەوەگ سەرنج بخەێدە بان جویلە و رەفتار دویەتەگە جویر کەسیگ ئاسایی نییە، تەنیا هەسیكردگە دووسی تواێد و فرە لەلی نزیكە.
جیانگ لە تووڕەیل کۆمەڵایەتی پەیوەنی وەرد رۆبۆتەگە دروکردیە وەردەوام چەوڕێ نامەی بویە.
لەئەنجام، لەدویای چەن ساڵیگ ژیان هاوسەری پیاگە چینیەگە داوای جیابوین لە ژنەگەی کرد، یەیش هیشتیە کوڕەگەی تەقەلا بەێد باوگی بفامنێد یە بیجگە لە دروسکریایگ زیرەکی دەسکرد هویچ ترەک نییە.
جی باسە، یەکەمین جار نییە لە چین کاریگ لەیجویرە روی بەێد لەگوزەشتە وەسەر مەردمان ترەک هاتییە، هنای هەس وە تەنیایی کەن هەوەجە بەن ئەرا رۆبۆتەگان و پەیوەنی وەردیان بەسن.