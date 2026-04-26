‏لە هیندستان لانەی دایناسۆرەیل پەیا کريەێد

2026-04-26T05:49:07+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏پەیاکردن شوینیگ نیشتەجیبوین گەپیگ دایناسۆرەیل لە ناوڕاس هیندستان، کە  256 خا و 92 لانە هاناوی، یەکیگە لە گەورەترین شوین  دایناسۆرەیل کە تا ئیرنگە پەیاکریاوێد.

‏وەپای خەوەریگ ماڵپەر "daily galaxy" ئێ پەیاکردنە پەیوەنی وە  ە دایناسۆر "تایتانۆسۆرەیل" دیرێد،

‏دەریخەێد  ئێ بوونەوەرە گەپە جویر مەل وە بڕەو لانە دروسکردنە.

‏  توێژینەوەگە دیاریکەێد، شەش جویر جیاواز خا لەورا پەیاکریاس، یەیش ئەوە رەسنێد چەن جویریگ دایناسۆر ئەو شوینە وەکارهاوردنە.

‏زانایەیل باس لەوەکەن وە مدوو نزیکی لانەیل لە یەکتر لەوە نیەچوود کە دایناسۆرە گەپەیل لەورا مەنوێن چونکە هاتێ خایەیل خوەیان بتلنن.

