‏لە هیندستان لانەی دایناسۆرەیل پەیا کريەێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏پەیاکردن شوینیگ نیشتەجیبوین گەپیگ دایناسۆرەیل لە ناوڕاس هیندستان، کە 256 خا و 92 لانە هاناوی، یەکیگە لە گەورەترین شوین دایناسۆرەیل کە تا ئیرنگە پەیاکریاوێد.

‏وەپای خەوەریگ ماڵپەر "daily galaxy" ئێ پەیاکردنە پەیوەنی وە ە دایناسۆر "تایتانۆسۆرەیل" دیرێد،

‏دەریخەێد ئێ بوونەوەرە گەپە جویر مەل وە بڕەو لانە دروسکردنە.

‏ توێژینەوەگە دیاریکەێد، شەش جویر جیاواز خا لەورا پەیاکریاس، یەیش ئەوە رەسنێد چەن جویریگ دایناسۆر ئەو شوینە وەکارهاوردنە.

‏زانایەیل باس لەوەکەن وە مدوو نزیکی لانەیل لە یەکتر لەوە نیەچوود کە دایناسۆرە گەپەیل لەورا مەنوێن چونکە هاتێ خایەیل خوەیان بتلنن.

‏

‏