لە هیندستان لانەی دایناسۆرەیل پەیا کريەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
پەیاکردن شوینیگ نیشتەجیبوین گەپیگ دایناسۆرەیل لە ناوڕاس هیندستان، کە 256 خا و 92 لانە هاناوی، یەکیگە لە گەورەترین شوین دایناسۆرەیل کە تا ئیرنگە پەیاکریاوێد.
وەپای خەوەریگ ماڵپەر "daily galaxy" ئێ پەیاکردنە پەیوەنی وە ە دایناسۆر "تایتانۆسۆرەیل" دیرێد،
دەریخەێد ئێ بوونەوەرە گەپە جویر مەل وە بڕەو لانە دروسکردنە.
توێژینەوەگە دیاریکەێد، شەش جویر جیاواز خا لەورا پەیاکریاس، یەیش ئەوە رەسنێد چەن جویریگ دایناسۆر ئەو شوینە وەکارهاوردنە.
زانایەیل باس لەوەکەن وە مدوو نزیکی لانەیل لە یەکتر لەوە نیەچوود کە دایناسۆرە گەپەیل لەورا مەنوێن چونکە هاتێ خایەیل خوەیان بتلنن.