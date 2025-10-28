‏ئیلۆن مەسک گرۆکیپێدیای ئەرا رکابەری ویکیپێدیا راگەیان

‏ئیلۆن مەسک گرۆکیپێدیای ئەرا رکابەری ویکیپێدیا راگەیان
2025-10-28T17:16:27+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ئیلۆن مەسک، خاوەندار کۆمپانیایەی سپەیس ئێکس و تێسلا، گرۆکیپێدیای جویر رکابەر ئەرا ویکیپێدیا ئاشکەراکرد، دویای ئەوەگ لە ماوەیل گوزەشتە  مەسک رەخنەی تون لە ویکیپێدیا گرد و وە پێگەی لایەنگر ناویبرد.

‏پێگەی بلوومبێرگی ئەمریکی ئاشکەرایکرد، ئیلۆن مەسک پێگەی گرۆکیپێدیای ئاشکراکرد، وەشان ئیرنگەی گرۆکیپێدیا 0.1ە و 885 هەزار وتار هەمەجویر گرێدەخوەی، لەوەختیگ بەش ئینگلیزی پێگەی ویکیپێدیا زیاتر لە حەفت ملیۆن وتار گرێدەخوەی.

‏دیاریکرد، مەسک بەڵێندایە  وەشان 1.0 دە ئەوەنە وەشانەگەی ئیرنگە پێگەگە بەهێزتر و خاستر بوود، هەمیش  لە ویکیپێدیا خاستر بوود.

‏ ئیلۆن مەسک لە پێگەی کۆمەڵایەتیی X رایگەیان، “ئامانج گرۆکیپێدیا تەنیا راسی و رەسینە  راستیە، ئیمە هەرگیز بیکەموکوڕی نیەومن، بەڵام نیەود ئیە   لە تەقەلا ئەرا ئامانجەیلمان یەواشمان بکەێد”.

