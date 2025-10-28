ئیلۆن مەسک گرۆکیپێدیای ئەرا رکابەری ویکیپێدیا راگەیان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
ئیلۆن مەسک، خاوەندار کۆمپانیایەی سپەیس ئێکس و تێسلا، گرۆکیپێدیای جویر رکابەر ئەرا ویکیپێدیا ئاشکەراکرد، دویای ئەوەگ لە ماوەیل گوزەشتە مەسک رەخنەی تون لە ویکیپێدیا گرد و وە پێگەی لایەنگر ناویبرد.
پێگەی بلوومبێرگی ئەمریکی ئاشکەرایکرد، ئیلۆن مەسک پێگەی گرۆکیپێدیای ئاشکراکرد، وەشان ئیرنگەی گرۆکیپێدیا 0.1ە و 885 هەزار وتار هەمەجویر گرێدەخوەی، لەوەختیگ بەش ئینگلیزی پێگەی ویکیپێدیا زیاتر لە حەفت ملیۆن وتار گرێدەخوەی.
دیاریکرد، مەسک بەڵێندایە وەشان 1.0 دە ئەوەنە وەشانەگەی ئیرنگە پێگەگە بەهێزتر و خاستر بوود، هەمیش لە ویکیپێدیا خاستر بوود.
ئیلۆن مەسک لە پێگەی کۆمەڵایەتیی X رایگەیان، “ئامانج گرۆکیپێدیا تەنیا راسی و رەسینە راستیە، ئیمە هەرگیز بیکەموکوڕی نیەومن، بەڵام نیەود ئیە لە تەقەلا ئەرا ئامانجەیلمان یەواشمان بکەێد”.