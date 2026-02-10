‏ئیلیۆن مەسک دوو شار لەبان مانگ و مەریخ دروسکەێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ملیاردێر ئەمەریكی ئیلۆن مەسك و خاوەن كۆمپانیای سپەیس ئێكس كە تایوەتە وە كاركردن لە ناو گەردوون، ئاشكرا کرد، دەسکەێدە دروسکردن دوو شار خوەوەڕێوەبەر و خوەبژێو لەبان روی مانگ و مەریخ، و پرۆژەگە لەماوەی 10ساڵ ئایندە تەواوبوود.

‏مەسك لە پەیامیگ لە ئەكاونت خوەی لە تووڕ "ئێكس" نویسانییە، سپەیس ئێكس كار کەێد ئەرا دروسکردن شاریگ خوەبژێو کە خوەی ئەوزەل وەخوەی دەێد لەبان روی مانگ لەماوەی 10 ساڵ ئایندە، هەیش شاریگ تر لەبان ڕووی مەریخ دروس کرێد لە ماوەی پەنج تا هەفت ساڵ ئایندە، كار کەێد لە ئایندە شارستانیەت مرۆڤایەتی بخەێدەوەردەس.

‏رووژنامەی وۆل ستریت جۆرناڵ ئەمەریكیش لە زوان سەرچەوەیگ لە کۆمپانیای سپەیس ئێکسەو بڵاویکرد، کۆمپانیاگە وەبەرهێنەرەیل ئاگادارکردیە پێشینەیکارەیلی لەبان مانگ بوود جویر گامیگ یەکەم ودویایی گەشت ئەرا مەریخ کەن، ئامانجیش ئەوس لە مانگ مارس 2027 تیم کۆمپانیاگە مووشەکیگ وەبی بوین هویچ چوڵاییگ گەردوونی کلبکەن وەبان روی مانگ.

‏

‏