ئیلیۆن مەسک خوازێد نواگیری لە خوەر بکەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەپای خەوەریگ لە "دەیلی مەیل"، ئیلۆن مەسک پێشنیاز وەکارهاوردن تەکنەلۆژیای پیشکەفتی کەێد جویر مانگ دەسکرد یا سیستەم ترەک ئەرا ریگریکردن یا پەرچەداین بەشیگ لە تیشک خوەر ئەرا دەسمیەتیداین کەمکردن گەرمەوبوین جەهان.
هویرمانەگە مەسک لەبان چەمکیگ زانستی دامەزریاس وەناو وەڕێوەبردن تیشک خوەر، کە ئامانجی سەردەوکردن هەسارەگەس لەری سنووردارکردن بڕ رەسین تیەن خوەر وەبان زەوی.
زانایەیل باوجی تەمێ دەن کە ریگەیگ لی جویرە توەنێد فرە رخداربوود، هاتێ شێواز کەشوهەوا تێک بدەێد زەرەد وە بەرهەمەیل بڕەسنێد یا کاریگەری پیشبینینەکریاگ وەبان کەشوهەوای سەرانسەر جەهان دروسبکەێد.