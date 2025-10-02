ئیلیۆن مەسک جویر یەکەم کەس لە جەهان سامانەگەی رەسیە نیم تریلیۆن دۆلار

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

وەپای داتاکانی گۆڤاری فۆربس، ئیلۆن مەسک ملیاردێر جەهان و خاوەن کۆمپانیای تێسلا، جویر یەکەمین کەس لە جەهان سامانەگەی رەسیە نیم تریلیۆن دۆلار.

هەرچەن لە لە گوزەشتە چەن جاریگ ناونازاری دەوڵەمەندترین پیای جەهان لەدەسدا، بەڵام توەنست دوارە باد ئەرا پلەی یەکەم ریزبەندیەگە.

زیایبوین وەرچەویگ سامانەگەی مەسک، وە مدوو بەرزەوبوین بەهای پشک کۆمپانیاگەی و زیایبوین ئەو هەڵسەنگاندنانەس ئەرا بەرهەمەیل کۆمپانیاگەی کریانە. .