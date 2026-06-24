ئیلۆن ماسک نازناو "تریلیۆنێر" لەدەس دەێد

شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن

سامان دەوڵەمەنترین پیاو لەبان رۊ زەوی، ملیاردێر ئەمریکی ئیلۆن ماسک، داوەزیا ئەرا ژیر وەربەس تریلیۆن دۆلار تا لە 957 ملیار جیگیر بوود، وەپای پەیمانەی "بلومبێرگ" ئەرا ملیاردێرەیل.

یەیش وە مدوو داوەزیان تیر کۆمپانیای "سپەیس ئێکس" هات، و ماسک بۊە یەکەمین تریلیۆنێر لە میژوو وەرجە 12 رووژ، و وە دیاریکریای لە 12ی حوزەیران 2026، دۊای خستنەڕۊ گشتی سەرەتایی سەرکەفتگ ئەرا کۆمپانیاگەی "سپەیس ئێکس".

وەگەرد دەسکردن دانیشتن سەرەکی لە دۊکە سێشەممە، بەشەیل "سپەیس ئێکس" وە ریژەی 3.9% داوەزیان تا بڕەسنە 148.57 دۆلار، ئەوەگ بۊیە مدوو داوەزیان بەهای بازاڕ کۆمپانیاگە ئەرا 1.99 تریلیۆن دۆلار.

یەیش یەکەمین جارە لە وەخت خستنەڕۊ سەرەتایی پەیمانەییە، کە بەهای بازاڕ کۆمپانیای "سپەیس ئێکس" دابوەزێدە ژیر دوو تریلیۆن دۆلار، تا وەپی پلەی هەفتەم لە لیست گەوراترین کۆمپانیا گشتییەیل لە جەهان بگرێدە دەس، ئەوەیش ئەرا چوارەمین دانیشتن لەبان یەک لە زەرەدەیل بەهای بازاڕی.

جی باسە کە کۆمپانیاگە زیاتر لە 85 ملیار دۆلار لە ماوەی خستنەڕۊ سەرەتاییی لە حوزەیران 2026 گردەو کردۊد، کە لەناوی بەهای بازاڕییی لە وەربەس 2.9 تریلیۆن دۆلار رەد بۊ، ئەوە کە توانای دادەپی وە شیوەیگ وەختانە پیشکەفێدە بان "مایکرۆسۆفت" و "ئەمازۆن" و بچوودە ناو لیست گەوراترین چوار کۆمپانیای گشتی لەڕۊ بەها، باوجی کۆمپانیاگە لەو وەختەو نزیکەی 550 ملیار دۆلار لە بەهای بازاڕی خوەی لەدەس دایە لە وەرانەور ئاستە پەیمانەییلی کە لە خود ماوەگە توماری کردۊد.

بیجگە لەوەگ ماسک کردە یەکەمین تریلیۆنێر لە میژوو، خستنەڕۊ سەرەتایی ئەرا سپەیس ئێکس بەشداری کرد لە دروسکردن زیاتر لە 4400 ملیۆنێر نوو لەناوەین فەرمانبەرەیل کۆمپانیاگە.