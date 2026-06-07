لەناوبردن چاخی.. هۊرەیل نوویگ

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

ناتالیا مۆکریشیڤا وەڕێوەبەر سەنتەر گلاندەیل پەتی سەروە وەزارەت تەندروسی رووسی وت: زاڵبۊن لەبان چاخی مەحاڵ نییە، وە مەرج هاوسەنگکردن کالۆرییەیل خواریاگ وەگەرد ئاست چالاکی لەشی.

مۆکریشیڤا وتیش: لە باوەڕ من گونجیاگە زاڵبۊن لەبان چاخی، باوجی وەداخەو، وە شیوەیگ کەسی دوینم کە کارەگە هەوەجە وە چەن نەوەیگ دیرێد. بایەسە ئەوە یای بگریمن، و خوەمان ئامادە بکەیمن ئەرا ئەو هۊرە کە خواردن، ئەرا نموونە، بایەسە فرە کەم بوود، و بگونجێد وەگەرد ئەو چالاکی لەشیە کە لە ژیان رووژانەمان ئەنجامی دەیمن.

لەلای خوەیەو، ئیڤان دیدۆڤ ئەکادیمی رووسی لە لێدوانەیلیگ وەرین دەسنشان ئەرا ئەوە کرد کە بەدی خواردن وەگەرد شیواز ژیان سس تۊەنێد بوودە هووکار لیکەفتەیل سەختیگ لەبان تەندروسیمان.

لە باوەتیگ پەیوەندیدار شارەزایەیل لە خواردن وتن کە وەخت خواردن تاق شەوەکیان رۆڵیگ سەرەکی دۊنێد لە کۆنترۆڵکردن ئاستەیل کۆلیسترۆڵ و مقیەتیکردن تەندروسی دڵ.

شارەزایەیل دووپات کەن وە خواردن ناشتای شەوەکیان هاوسەنگیگ لە ماوەی دوو سەعات لە هەڵسان لە خەو، لەوەر ئەو کاریگەرییە ئەرێنییە کە دیرێدی لە رێکخستن ئارەزوو خوارن و کەمەوکردن ئەگەرەیل زیایچگن لە خواردن یا پەنابردن ئەرا تاقە سووکە ناتەندروسەیل دۊاتر لە مەوقەی رووژەگە، کە یەیش مقیەتی دڵ کەێد و پاڵپشتی کەمەوکردن کۆلیسترۆڵ کەێد.