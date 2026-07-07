‏لە مەکتەویگ تەکساس زیرەکی دەسکرد شوین ماموسا گرێدەو

‏لە مەکتەویگ تەکساس زیرەکی دەسکرد شوین ماموسا گرێدەو
2026-07-07T15:10:29+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏لە ویلایەت تەکساس ئەمریکا مەکتەویگ تایوەت وە ناو 

‏"Alpha School" شیواز نوویگ خوەنستن پەیرەوکرێد کە زیرەکی دەسکرد شوین ماموسای کلاسیکی گرێد.

‏وە پای رووژنامەی "The Free Press"، لەی مەکتەوە 

‏ماموسا وەو جویر کلاسیکیە نییە کە ناسیمنێ بەڵکم رینیشاندەر هەس چەودێری رێکوپێک خوەنەوارەیل کەێد، باوجی وانەیل بیرکاری و زوان و زانستەیل نیەوشنەو چونکە رادەس زیرەکی دەسکرد کریاس.

‏سیستەم خوەنستن لەناوی وە شیواز ناوازەیگ رێکخریاس خوەنەوارەیل رووژانە وەگەرد زیرەکی دەسکرد کارکەن کە بەرنامەگە وەپای خێرایی و توانای هەر پوڕێد و خوەنەوارەیل لابتۆب وەکارتیارن .

‏دامەزرێنەرەگەی دووپاتکەێد ئێ مۆدیلە دەسمیەتی مناڵەیل دەێد مادە زانستیەیل وە خێرایی دوو ئەوەنە زیاتر  مەکتەوەیل ئاسایی فێربوون.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon