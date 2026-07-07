لە مەکتەویگ تەکساس زیرەکی دەسکرد شوین ماموسا گرێدەو
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
لە ویلایەت تەکساس ئەمریکا مەکتەویگ تایوەت وە ناو
"Alpha School" شیواز نوویگ خوەنستن پەیرەوکرێد کە زیرەکی دەسکرد شوین ماموسای کلاسیکی گرێد.
وە پای رووژنامەی "The Free Press"، لەی مەکتەوە
ماموسا وەو جویر کلاسیکیە نییە کە ناسیمنێ بەڵکم رینیشاندەر هەس چەودێری رێکوپێک خوەنەوارەیل کەێد، باوجی وانەیل بیرکاری و زوان و زانستەیل نیەوشنەو چونکە رادەس زیرەکی دەسکرد کریاس.
سیستەم خوەنستن لەناوی وە شیواز ناوازەیگ رێکخریاس خوەنەوارەیل رووژانە وەگەرد زیرەکی دەسکرد کارکەن کە بەرنامەگە وەپای خێرایی و توانای هەر پوڕێد و خوەنەوارەیل لابتۆب وەکارتیارن .
دامەزرێنەرەگەی دووپاتکەێد ئێ مۆدیلە دەسمیەتی مناڵەیل دەێد مادە زانستیەیل وە خێرایی دوو ئەوەنە زیاتر مەکتەوەیل ئاسایی فێربوون.