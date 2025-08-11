لەماوەی یەک رووژ نرخ بتکۆین زیاتر لە 3 هەزار دۆلار بەرزەوبوود

شەفەق نیوز ــ وەدویاچگن

ئمڕوو دووشەمممە، نرخ یەک بتکۆین زیاتر لە 3 هەزار دۆلار بەرزەوبوی و یک بتکۆین رەسیە 121 هەزار و 700 دۆلار.

هووکارەگەیشی پەسەنکردن چەندین یاسا و رێسا لەبان ئاسانکاری ئەرا مامەڵەی دیجیتاڵی و وەبەرهێنان لە بیتکۆین گلەوخوەد وەی مدووە مەزەنە کرێد ئەرا وەردەوام بەرزەوبوین نرخ بتکۆین، بەهای گرنگترین دراو دیجیتاڵی بەرزەوبکەێد ئەرا 140 هەزار دۆلار.

یەکێک لەو رێسایەیلە نرخەگە ئاڵشتکردیە، بڕیاریگە دەسمیەتی دەێد سندووقەیل خانەنشینی وەبەرهێنان لە بتکۆین بکەن.