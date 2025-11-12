‏لە ماموسای کیماوە ئەرا دەوڵەمەنترین ژن

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ژۆنگ هویجوان جویر ماموسای کیمیا دەسوەکارەیلی کردیە، دویایی بوودە یەکیگ لە دەوڵەمەنترین کەسەیل چین

‏ وەپای خەوەریگ ماڵپەڕی "lebanon24"، ژۆنگ هویجوان سەرۆک و وەڕێوەبەر جیوەجیکار کۆمپانیای دەرمانی هانسۆ، سامانەگەی ئەرا ١٩.٧ ملیار دۆلار بەرزەوبوی (نزیکەی دوو لەبان سێی سامان وەرینی)، یەیش بویە مدوو ئەوەگ پلەی 16ی لەناوەین دەوڵەمەنترین کەسەیل چین بیاشتوود.

‏ یەیش وە مدوو بەرزەوبوین نزیکەی ٧٠%ی پشکەیل کۆمپانیاگەی کە لە هۆنگ کۆنگیە.

‏ژۆنگ لە ساڵ ١٩٨٢ جویر مامۆستای کیمیا دەس وە کارکردیە، دویایی لە دەسەڵات ڕێکخسن دەرمان پارێزگای جیانگسو کار کردیە وەرجە ئەوەگ کۆمپانیای هانسۆ دەرمانسازی بخەێدە بازاڕ، وە پشتیوانی وەبەرهێنەر چێن جاندا کۆمپانیاگە لە ساڵ ٢٠١٩ کەفتە بازار و یەک ملیار دۆلار کۆکرد.

‏لە مانگ تشرین یەکەم ساڵ وەرین گرێبەستیگ ١.٥ ملیار دۆلاری وەرد کۆمپانیای ڕۆش واژووکرد ئەرا ئەوزەڵداین دەرمان شێرپەنجەی قۆڵۆن.

‏

‏