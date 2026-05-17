لە دڵ تا قۆڵۆن.. رخدارەیل شاریای ئەرا گووشت سوور

وەشکینیگ زانستی کە لێکۆڵەرەیل لە زانکۆی شیکاگۆ جیوەجیی کردنە ئاشکرا کرد کە زیایچگن لە خواردن گووشتەیل سوور شایەت بوودە هووکار تۊشبوین وە بیماریەیل درویژماوە.

لێکۆڵەرەیل داتایەیل لەبان سیستەمەیل خوەراکی ئەرا ئایەم کۊن، و لێکۆڵینەوەیل تەندروسی نوو، و میکانیزمە گەردیلەییەیل کە گووشتەیل وەپیان کاریگەری لەبان لەش کەن شیەوکردن، وتن: گووشتەیل سوور گرنگ بوینە ئەرا وزە و چەوری لای پیشینەیل کۊنمان، باوجی بڕ و شیوازەیل وەکارهاوردنیان لە سەردەم نوو فرە جیاوازە لە وەراورد وەگەرد سیستەم خوەراکی ئەرا ئایەم کۊن، لەوەر یە دی بایەسە کاریگەرییەیلیان لەبان تەندروسی بزانیەێد.

هەرلیوا، ئەنجامەیل شیەوکردن داتایەیل دەرخستن کە وەکارهاوردن وەردەوام ئەرا گووشتەیل سوور، و وە تایبەت گووشتە دروسکریاگەیل، پەیوەندیدارە وە زیایبوین رخداری تۊشبوین وە بیماریەیل دڵ و لۊلەیل خۊن، و بیماری شەکرە لە جۊر دۊیەم، و شێرپەنجەی قۆڵۆن، و مردن زۊوەخت.

زانایەیل لە وەخت لێکۆڵینەوەگەیان وە شبوەیگ تایبەت دووپات کردنە بان گەردیلەی Neu5Gc کە لەناو گووشتەیل سوور هەس، کە لەش ئایەم نیەتۊنێد وە شیوەیگ سروشتی بەرهەمی باەرێد، چۊنکە دەرکەفت کە ئی گەردیلە لەناو شانەیل گردەو بوودەو دۊای خواردن ئی گووشتەیلە و گاڵ هەوکردنە درویژماوەیل دەێد.

لێکۆڵەرەیل دیناری کردن کە لێکۆڵینەوەگە بانگەواز ئەرا دۊرەوکەفتن تەواو لە خواردن گووشتەیل نێەکەێد، بەڵکم ئەرا دووارە نووڕستن لە دابونەریتە خوەراکییە نووەیل، وە لەوەرچەوگردن ئەوە کە ئاست ئیسەی وەکارهاوردن گووشت فرە رەد کەێد لەوەگ ئایەم لە ماوەی قۆناغەیل وەرەونواچگن لەبانی چاشیاس.