‏لە کۆتایی مانگ ئایار دیاردەیگ فەلەکی رویدەێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ مانگ ئایار 2026دیاردەیگ فەلەکی سەرنجراکیش توومارکرد وپای ئەوەگ لەهەمان مانگ دوو جار مانگ پڕ بوود، یەکەمیان لە 1 ئایار بوی و دویەم لە 31 ئایار روی دەێد.

‏لە ماڵپەر " lebanon24" بڵاوکرد، مانگ دویەم لە روی زاراوەوە وە "مانگ کەو" ناسرێد، یەیش ناونانیگ باوە و هویچ پەیوەندییگ وە رەنگی راستەقینەی مانگەو نەیرێد، بەڵکم هشارەس ئەرا دەرکەفتن دوو مانگ پڕ لە ماوەی یەک مانگ ساڵنامەگە.

‏ـێ دیاردە نزیکەی هەر دوو ئەرا سێ ساڵ جاریگ دوارەوبوود، یەیش وە مدوو جیاوازی ناوەین ماوەی خول مانگ کە نزیکەی 29.5 رووژە، وەرد درێژی مانگ زاینی کە لە ناوەین 30 ئەرا 31 رووژا، وەگەرد رەدبوین وەخت، ئێ جیاوازیە بوودە مدوو تێکڵابوین بەروارەیل گاجاریگ دوو مانگ پڕ لە ماوەی یەک مانگ رویدەێد.

