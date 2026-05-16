لیڤاندۆڤسکی وە فەرمی وەجیهیشتن بەرشەلۆنە راگەیەنێد

رۆبەرت لیڤاندۆڤسکی پەلاماردەر پۆڵەندی، رووژ شەممە، وە یەکجاری جیهیشتن رزەیل یانەی بەرشەلۆنەی ئیسپانی راگەیان، دۊای کۆتاییهاتن رکابەرییەیل وەرز ئیسە.

ئی بڕیارە دۊای کاروانیگ تیەێد کە ئەرا ماوەی 4 وەرز وە درێس تیپەگە وەردەوام بوی، تا ئی ئەسارەی دیارە پەڕەیگ گرنگ لە کاروان پیشەگەری خوەی بپیچێدەو و دەس وە گەشتیگ نوو بکەێد دۊر لەو یاریگایەیلە کە لەناویان بازی کردگە.

بازیگەرەگە هەڵوژارد ماڵئاوایی لە یانەی بەرشەلۆنە و جەماوەرەیلی بکەێد لە ری پەیامیگ سووزداری کە لەبان هەژمار خوەی لە سەکوو ئینستاگرام بڵاوی کرد، و لیڤاندۆڤسکی دیارترین یادەوەرییەیلی وەگەرد تیپەگە هاوردەو هۊر، وە نشاندان سوپاسگوزارییگ گەورە ئەرا گشت ئەوانەگ لە ماوە دڵخوەشەیل پشتگیریی کردنە کە بەشداری لە نویسین میژووییگ نوو ئەڕای لەناو لاکبشە سەوزەگە کردن.

ئی گەشتە تاجگوزاریی وە سێ پاڵەوانێتی وەخوەی دی، تا ئی دەسکەفتە وە نیشانەیگ تایبەت لە میژووی وەگەرد یانەگە بمینێد وەرجە ئەوەگ بڕیار نویسین دەسەواژەی کۆتایی لەی چیرووک سەرکەفتگە بیەێد.

رۆبەرت لیڤاندۆڤسکی لە بەیاننامە فەرمییەگەی وت: دۊای 4 ساڵ پڕ لە ئاڵنگارییەیل و کار جدی، وەخت ئەوە هات کە وەرەو نوا بچیمن، و من وەجی هیلم و هەست وە ئەوە کەم کە ئەرکەگە وە سەرکەفتن جیوەجی کریاس دۊای ئەنجامداین 4 وەرز و وەدەسهاوردن 3 پاڵەوانێتی.

و پەلاماردەر پۆڵەندییەگە هەمیش وت: هەرگیز ئەو دووسیە لە هۊر نیەوەم کە لە رووژەیل یەکەممەو لە جەماوەرەیل وەری گردمە، و کەتەلۆنیا شۊن دڵخواز منە لەبان رۊی زەوی.

لیڤاندۆڤسکی کۆتایی وە پەیامەگەی هاورد وە پیشکەشکردن سوپاس ئەرا گشت ئەوانەگ دەسمیەتی لەی گەشتە کردن و وت: سوپاسیگ تایبەت ئەرا گشت ئەو کەسەیلە کەم کە لەی ساڵەیلە لە ریەگەم چەوم وەپیان کەفت، و سوپاس ئەرا خوان لاپۆرتا سەرۆک ئەرا داین دەرفەت ژیان لە تامدارترین وەرز لە کاروان پیشەییم. و کۆتایی وە قسەگەی هاورد و وت: بەرشەلۆنە گەلەوخوارد ئەرا ئەو شۊنە کە هن خوەیە، بژی بەرشەلۆنە و بژی کەتەلۆنیا.