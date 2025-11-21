ئۆكسفام: دەوڵەمەنەیل زیاتر دەوڵەمەنەو بوون و لاتی جیهانی زیاترەو بوود

شەفەق نیوز- وەدویاچگن

ریخریاگ ئۆكسفام ئەرا ئەوزەڵکردن وت: نا یەکسانی ناوەین کەسەیل لە جیهان زیایەو بوود.

ریخریایەگە لە تۆژینەوەیگ لەلاین لوتکەی گرووپ بیس کە بڕیارە لە هەفتەی ئایندە وەڕیەو بچوود وت: سامانەیل خاوەن ملیارەیل لە دەوڵەتەیل گرووپ بیس وبڕ 2.2 تريليۆن دۆلار لە ماوەی ساڵ گوزەشتە بەرزەو بویە، وەگورەی ئۆکسفام، ئی بڕە پویلە بەش قورتارکردن 3.8 مليار کەس لە لاتی کەێد.

لوتکەی گرووپ بیش، رووژ شەممە لە گۆهانسبریگ دەسوەپی کەێد، و دەوڵەتەیل پیشەسازی گەورە و ئابووریەیل بازاڕەیل بەرز گرێدەو.

ئۆکسفام وتیش: خاوەن ملیارەیل لە دەوڵەتەیل گرووپەگە سامانیان وەڕیژەی 16.5 لەسەد لە ماوەی یەک ساڵ زیایەو کردنە، لە 13.4 تريليۆن دۆلار تا 15.6 تريليۆن دۆلار.

ریخریایەگە مەزەنەی خەرج ساڵانە ئەرا لەناوداین لاتی کرد کە ریژەی 3.8 مليار کەس ئیرنگە هانە ژیر کڕ لانی، کە بانک ناودەوڵەتی پشت وەپی بەسێد، کە رەسێدە 8.3 دۆلار لە رووژیگ، و. نزیکەی 1.65 تريليۆن دۆلار.

ئۆکسفام داوا لە سەرکردەیل گرووپ بیس کرد زەرەد دروسکردن دەزگایگ ناودەوڵەتی کرد ئەرا چارەسەرکردن نا یەکسانی، و پتەوکردن تەقەلایەیل چەسپانن باجەیل وەبان گەورە دەوڵەمەنەیل.

مەزەنە کریەێد کەمەوکردن یەکسانی بوودە باوەتیگ سەرەکی ئەرا باسکردن ناو ئەو لوتکە.