کیف پویلیگ دویای زیاتر لە 50 ساڵ پەیکریا

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

کیف پویل خوەنەواریگ ئامادەیی کە لە ساڵ 1974 گومبویە دویای 51 ساڵ وەلایەن کراکاریگ بیناسازی لە پشت دیوار مەکتەویگ لە نیویۆرک پەیاکریا.

وەپای خەوەریگ ماڵپەڕی " upi"، لەی دویاییە کیف پویل خوەنەواریگ پەیاکریا یەیش دویای 51 ساڵ لە گومبوینی، کیفەگە هن تۆم شۆپف بویە ئەو مەوقە تەمەنی 17 ساڵان بوی باوجی ئیرنگە 78 ساڵیە.

کیفەگە چشتەیلیگ کەسی لەناوی بویە جویر ناسنامەی خوەنەوارەگە، کارت بیمەی کۆمەڵایەتی، وینەی خێزان و هاوڕێیەلی، بلیتیگ ٣٥ سەنت ئەرا باری هۆکی.

دیاریکرد، مەزەنەکرێد هاتێ کەسیگ کیفەگە بردوێد و پویلەگەی دراوردوێد و دویایی فڕیدراسە ناو قەواسەیل و لەورا لە پشت دیوارەگە جیگیربویە.

توەنستنە لە ری فەیسبووکەو پەیوەنی وە شۆپفەو بکەن و جزدانەگەی گلەوبیەن.