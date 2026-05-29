فەرەنسا بەشداریکردنی وە پێشبڕکێی "شاجوان گەردوون" وسنێد

شەفەق نیوز - پاریس

ریخریاگ شاجوان فەرەنسا وە فەرمی وسیان بەشداریکردنی لە پێشبڕکێی شاجوان گەردوون لە چاپ ساڵ 2026ەو راگەیان، و دووپات کرد کە بڕاوا و ناسنامەی پێشبڕکێ فەرەنسییەگە دی وەگەرد ئەو رویکردنو و وەرەونواچگنە دۊایینەیل نیەگونجێد کە پێشبڕکێ جیهانییەگە وەخوەی دی.

ریخریایەگە لە بەیاننامەیگ فەرمی ئاشکرا کرد کە بڕیار کیشانەوەگە تێد دۊای وەدویاچگن گشتگیر ئەرا ئەو رووداو و کێشەیلە کە وەگەرد چاپ ساڵ 2025 لە پێشبڕکێی "شاجوان گەردوون" هاتن، کە پێشبڕکێیەگە لە ماوەی دۊایین زنجیرەیگ لە قەیرانەیل و مشتومڕ رێکخستنی وەخوەی دی، کە یەیش پرسیارەیل فراوانیگ لەباوەت رێڕەو و ئایندەی دروس کردگە.

بەیاننامەگە وتیش: ریخریاگ "شاجوان فەرەنسا"، کە ناوەگەی وەرجە زیاتر لە سەدەیگە بەسیاسەو وە رەنگینی و کەشخە، دی کە مقیەتیکردن ناسنامە و بڕاوایەیلی بویەسە کار پیشینە، لە سای نەگونجیان دیدەگەی وەگەرد رویکردن ئیسەی ئەرا پێشبڕکێە ناودەوڵەتییەگە.

ئی بڕیارە وە دیارترین وەرەونواچگنەیلە لە جیهان پێشبڕکێیەیل جوانی دانریەێد، کە فەرەنسا وە یەکیگ لەو دەوڵەتەیلە دادەنریەێد کە فرەترین ئامادەبوین و کاریگەری دیرێد لە میژوو پێشبڕکێی "شاجوان گەردوون"، کە یەیش هیلێد ئامادەنەوین نۊنەرەگەی لە چاپ 2026 بوودە رویداویگ دیار کە کارلیکیگ فراوان لەناوەین چەودیاریکەرەیل و ئارەزوومەنەیل وە پێشبڕکێیەگە لە جیهان دروس کردگە.

بڕیارە نوسخەی هەفتا و پەنجەم لە پێشبڕکێی "شاجوان گەردوون" لە نۆڤەمبەر / تشرین دۊیەم 2026، لەبان شانۆی خۆسێ میگێل ئاگریلۆت لە شار سان خوان وەرپا بویەێد.