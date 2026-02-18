گیچەڵیگ کەفێدە ناو یوتیوب
شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن
زیاتر لە 240 هەزار وەکارهاور لە ئەمریکا تویش بڕیان پلاتفۆرم یوتیوب بوین.
وەپەی ماڵپەڕ DownDetector.com، کۆمپانیاگە 240 هەزار و 707 راپۆرت کێشەی وەگەرد پلاتفۆرمەگە تومارکردگە.
پلاتفۆرمەگە راگەیان کە هەڵەیگ لە سیستەم پێشنیارەیلی ریگری کردگە لە دەرکەفتن ڤیدیۆ لە گشت رووکارەیل یوتیوب (لەوانەیش ماڵپەڕ سەرەکی، ئەپ یوتیوب، یوتیوب میوزیک و یوتیوب کیدز).
لە پۆستیگ کە ئمڕوو چوارشەممە لە ئەکاونت X خوەی بڵاوی کرد، پلاتفۆرمەگە وت: کار لە خاسەوکردن تەواوەتی بڕیانەگە کەێد و سوپاس گشت ئەو کەسەیلە کەێد کە باسی لە کێشەگە کردنە.
وەرجەیە، بەشیگ لە وەکارهاورەیل ئەوە زانستنە کە ماڵپەڕەگە تەنیا شمارەیگ سنووردار لە ڤیدیۆ نشان دەێد تەنیا (3-8)، زیاتر پشت وە Shorts و Playlists و Playabl es ڤیدیۆی کوڵ و پلەی لیست بەسێد لەجیای ڤیدیۆی درویژتر.