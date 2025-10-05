فرۆکەیگ سویسری وە وزەی خۆر لە چواردەور زەویەو فڕێد

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

فڕۆکەوانی Solar Impulse 2 کە لە سویسرا دروس کریاس، ئەوە چەسپان کە فڕین وە وزەی خۆر دی خەویگ مەحاڵ نییە، بویە یەکەم فڕۆکە کە وە تەواوی وە وزەی خۆر، وەبی هیچ سزەمەنیبگ، وە دەورگرد زەویەو بگەردێد.

فڕۆکەکە وە زیاتر لە ١٧ هەزار خانەی خۆر وزی گرێد، درویژی باڵەیل لە فڕۆکەی بۆینگ ٧٤٧ پانترە بەڵام لە ماشینیگ خیزانی سووکترە، توەنستیە شەو و رووژ بفڕێد تەنیا وەو وزە لە خۆر بردیە.

گەشتەگەی کە نزیکەی ٤٠ هەزار کیلۆمەتر بوی، تەنیا کاریگ ئەندازیاری نەویڕ پەیامیگ پراکتیکی بوی کە توانای وزەی نووەوبوی پشتڕاسکردنە ئەرا رکابەریکردن وەرد سزەمەنی ئاسایی و بڕین کیشوەرەیل و زەریایەیل.

وەگەرد هەر هەڵسان و نیشتنەوەیگ، فڕۆکەگە نیان دا کە چارەسەری ژینگەیی هەس و ئاسمانەیل توەنن بوونە سەکوویگ ئەرا نیشاندان ئەگەرەیل لانانیگ بی دەردان گاز ژەهراوی.

Solar Impulse 2 جویر سومبول داهێنان و خوەیڕاگری و وەرپرسیارێتی ژینگەیی وەسیاس، ئاسوو نوویگ ئەرا فڕین واز کەێد؛ بیدەنگ، پاک وە تەواو خۆر.