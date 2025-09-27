عراق شوینی لەناو ئەو وڵاتەیلە ئاڵشت کەێد کە زیاترین تویش کارەسات تیەن لە 2025

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

رزبەندی عراق لە لیست جیهانی ئەو وڵاتەیلە کە فرەترین کەفنە وەر رخباری و کارەسات سروشتیر دوو پلە بەرزەو بویە، بەڵام پلەی بەرکەفتن رخباریەیلی داوەزیاس، وانە رەوشەگەی کەوەچەو ساڵ گوزەشتە خاسترەو بویە، هەرچەن پلەی زیایبوین ئەگەر رخباریەیل بەرزەو بویە. ئەوەیش لەوەر خاسترەوبوین رەوش بەشیگ لەو دەوڵەتەیلە کە لە بان عراق بوین، بەڵام لە خود وەختەگە عراق وە دوو پلە بەرزتر لە ساڵ گوزەشتە دانا.

لە ناو لیست ١٩٣ وڵات، فلیپین وە گردەوکردن ٤٦.٥ خاڵ لە پیشەنگی لیستەگە جویر لاوازترین وڵات تیەێد، ئەوەیش لەوەر وەرکەفتن فرەی وە لافاو، مۆناکۆ کە لە پلەی 193ە، کەمترین وڵات لاواز بوی وە گردەوکردن 0.18 خاڵ.

عراق دوو پلە کەفتە نوا، کە پەیمانەی رخداری تویشهاتن وە کارەساتەیل کەێدڕ چ ئاگر بوود یا هشکەساڵی، لافاو، یا زەویلەرز، نمرەی عراق لەو لیستە رەسیە 9.06 وەیەوە لە پلەی 61 جیهانی نیشت، هەرچەن رزبەندییەگەی لە ساڵ گوزەشتە گەنترە (٦٣)، بەڵام نمرەی ئمساڵ خاسترە لە ساڵ گوزەشتە (٩.٢٥). تا نمرەگە بەرزتر بوود، پلەگەیش بەرزترەو بوود، کە، لە وەختیگ کەمەوبوین نمرەی رخباریەیل عراق مانای ئەوەسە کە لە ساڵ گوزەشتە خاسترە، بەڵام وە شیوەیگ وەرچەو خاسترەو نەویە کە بتوانێد لە پلەی ٦٣ی خوەی بمینێد، لەڕاسی وڵاتەیل ترەک زویتر کەفتن لە خاسکردن نەمرەیلیان، و تەکان عراق دانە وەرەو بان رزبەندییەگە.

لە جیهان عەرەبی عراق لە پلەی دەهەم خوەی مەن، هەکاتی رزبەندییەگەی پارەکە.