‏عراق دەوام فەرمی سوو چوارشەممە کەێدە پشوو ئەرا ئاسانکاری لە پرۆسەی گواستنەوەی سندوقەیل دەنگداین

‏شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عراق محەمەد شیاع سودانی، ئمڕوو سێشەممە، بڕیاردا دەوام فەرمی سوو چوارشەممە پشووی فەرمی بوود ئەرا تەواوکردن رێکارەیل دویای هەڵوژاردن.

‏نوسینگەی راگەیانن سوودانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان لە کۆتایی "دەوام فەرمی سوو چوارشەممە، لە گشت فەرمانگەیل وڵات و دامودەزگایەیل پشووی فەرمیە، بیجگە لەوانەگ وە وەردەوامبوین ئەرک راسپریانە".

‏وتیش، "ئیە لە پێناو دەستەوەرەکردن دەرفەتە ئەرا کۆمیسیۆن باڵای سەروەخوەی هەڵوژاردن و دەزگا ئەمنیەیل ئەرا تەواوکردن داواکاری گواستنەوەی ندوقەیل هەڵوژاردن، وەرد تەواوکردن چوڵەوکردن مەکتەوەیل کە ئەرا بنکەی هەڵوژاردن وەکارهاوریان".

‏شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، دەسکریا وە پرۆسەی گشتی هەڵوژاردن خول شەشەم هەڵوژاردن لە چوارچمگ پرۆسەیگ دیموکراتیانە لە پرۆسەی سیاسی کە لە دویای 2003 دانریا.

‏

‏