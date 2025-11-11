عراق دەوام فەرمی سوو چوارشەممە کەێدە پشوو ئەرا ئاسانکاری لە پرۆسەی گواستنەوەی سندوقەیل دەنگداین
شەفەق نیوز ـ بەغداد
سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عراق محەمەد شیاع سودانی، ئمڕوو سێشەممە، بڕیاردا دەوام فەرمی سوو چوارشەممە پشووی فەرمی بوود ئەرا تەواوکردن رێکارەیل دویای هەڵوژاردن.
نوسینگەی راگەیانن سوودانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان لە کۆتایی "دەوام فەرمی سوو چوارشەممە، لە گشت فەرمانگەیل وڵات و دامودەزگایەیل پشووی فەرمیە، بیجگە لەوانەگ وە وەردەوامبوین ئەرک راسپریانە".
وتیش، "ئیە لە پێناو دەستەوەرەکردن دەرفەتە ئەرا کۆمیسیۆن باڵای سەروەخوەی هەڵوژاردن و دەزگا ئەمنیەیل ئەرا تەواوکردن داواکاری گواستنەوەی ندوقەیل هەڵوژاردن، وەرد تەواوکردن چوڵەوکردن مەکتەوەیل کە ئەرا بنکەی هەڵوژاردن وەکارهاوریان".
شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، دەسکریا وە پرۆسەی گشتی هەڵوژاردن خول شەشەم هەڵوژاردن لە چوارچمگ پرۆسەیگ دیموکراتیانە لە پرۆسەی سیاسی کە لە دویای 2003 دانریا.