شوێنەوار گەورەیگ لە میسڕ پەیاکریا
2025-09-16T07:55:50+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

شوینەوای گەورەیگ کە مێژووەگەی گلەوخوەد ئەرا هەزاران ساڵ گوزەشتە لە میسڕ پەیاکریا.

نوێنەرەیل شوینەوارەیل میسڕ کە لە باشوور سینا کارکەن، پەیاکردن وەرشەی  مس تاوانن و چەن بینای ئیداری و خاڵ چەودێریکردن راگەیان.

شەریف فەتحی وەزیر گەشتوگوزار و شوێنەوارەیل میسڕ وە رووژنامەی   "الشروق "ی راگەیان، "پەیاکردن نووەگە رەنگدانەوەی رۆل   ستراتیژی سینایە جویر سەرچەوەیگ سەرەکی مس ئەرا میسر کوەن، هەمیش پەیاکردنەگە پشت راس کرد  میسڕ   شارستانیگ دەوڵەمەن و کویەنە دیرێد".

