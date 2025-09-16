شوێنەوار گەورەیگ لە میسڕ پەیاکریا
2025-09-16T07:55:50+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
شوینەوای گەورەیگ کە مێژووەگەی گلەوخوەد ئەرا هەزاران ساڵ گوزەشتە لە میسڕ پەیاکریا.
نوێنەرەیل شوینەوارەیل میسڕ کە لە باشوور سینا کارکەن، پەیاکردن وەرشەی مس تاوانن و چەن بینای ئیداری و خاڵ چەودێریکردن راگەیان.
شەریف فەتحی وەزیر گەشتوگوزار و شوێنەوارەیل میسڕ وە رووژنامەی "الشروق "ی راگەیان، "پەیاکردن نووەگە رەنگدانەوەی رۆل ستراتیژی سینایە جویر سەرچەوەیگ سەرەکی مس ئەرا میسر کوەن، هەمیش پەیاکردنەگە پشت راس کرد میسڕ شارستانیگ دەوڵەمەن و کویەنە دیرێد".