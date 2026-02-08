شوین پای دایناسۆریگ تەمەن 132 ملیۆن ساڵە لە باشوور ئەفریقا پەیاکریا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
شوین پای دایناسۆریگ لە خوەرئاوای ئەفریقای باشوور پەیاکریا، یەیش ئەوە چەسپنێد ئێ ئاژەڵەیلە فرە لەوە کوەنتر کە هویرەو لەلیکرێد لە وڵاتەیل نیشتەجیبوینی.
رووژنامەی "The South African" بڵاویکرد، تیمیگ شوینەوارناس و زانایەیل مژار شوینەوارناسی، لە مەوقەی گەشتیگ مەیدانی لە کناراو پارێزگای کیپی لە خوەرئاوای ئەفریقا، شوین پا دایناسۆریگ نوو پەیاکریاس.
شوین پایەیل تەمەنیان وە 132ملیۆن ساڵ مەزەنەکرێد، مێژووەگەی چوود ئەرا سەردەم سەرەتای
کریتاسی.
زانایەیل ئاشکرایکردن، دایناسۆرەیل فرە لەوەگ کوەنتر کە هویرەو لەلیکرێد لەو ناوچەیلە بوینە.