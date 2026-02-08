‏شوین پای دایناسۆریگ تەمەن 132 ملیۆن ساڵە لە باشوور ئەفریقا پەیاکریا

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏شوین پای دایناسۆریگ لە خوەرئاوای ئەفریقای باشوور پەیاکریا، یەیش ئەوە چەسپنێد ئێ ئاژەڵەیلە فرە لەوە کوەنتر کە هویرەو لەلیکرێد لە وڵاتەیل نیشتەجیبوینی.

‏رووژنامەی "The South African" بڵاویکرد، تیمیگ شوینەوارناس و زانایەیل مژار شوینەوارناسی، لە مەوقەی گەشتیگ مەیدانی لە کناراو پارێزگای کیپی لە خوەرئاوای ئەفریقا، شوین پا دایناسۆریگ نوو پەیاکریاس.

‏شوین پایەیل تەمەنیان وە 132ملیۆن ساڵ مەزەنەکرێد، مێژووەگەی چوود ئەرا سەردەم سەرەتای

‏ کریتاسی.

‏زانایەیل ئاشکرایکردن، دایناسۆرەیل فرە لەوەگ کوەنتر کە هویرەو لەلیکرێد لەو ناوچەیلە بوینە.

