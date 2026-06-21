کەشوهەوا رخباری خەێدە بان بازی تووپان عراق و فەرەنسا لە مۆندیال
شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن
جەماوەر عراقی چەوەڕی چارەنۊس رویوەڕوبۊن چەوەڕیکریاگ وەگەرد هەڵوژاردەی فەرەنسی کەن لەناو خول دۊەم لە کێبەرکێیەیل کۆمەڵەی نۆهەم لە جام جەهانی 2026، لە سای مەزەنەیل کەشوهەوا کە هاتێ کاریگەری بخرێدە بان وەڕێوەچگن بازیە دیاریکریایەگە لە شار فیلادێلفیای ئەمریکی.
مەزەنەیل کەشناسی دەسنشان کەن ئەرا ئەگەر بەرزەوبۊن پلەیل گەرمی ئەرا نزیکەی 33 پلەی سەدی، هاوەخت وەگەرد وارانەیل رفت و زریانەیل تریشقەدار چەوەڕیکریاگ لە شار میواندار بازیەگە.
و رخەیل زیای بۊن لەبارەی کاریگەری رەوشەیل کەشوهەوا لەبان دیدارەگە دۊای ناچاربوين هەڵوژاردەی فەرەنسی ئەرا وسانن یەکیگ لە یەکەیل مەشقکردنی لەی دۊاییە وە مدوو زریانیگ تریشقەدار کە دا لە ناوچەگە.
وەپای رێنماییەیل یەکێتی ناودەوڵەتی ئەرا تووپان (فیفا)، بازیەیل وە کوتوپڕ وسانیە لە وەخت ئاشکراکردن تریشقەیل لە نزیک یاریگاگە، و ری وە دووارە دەسکردن بازی نیەیرێد مەگەر دۊای رەدبۊن 30 خولەک تەواو بی توومارکردن هیچ چالاکییگ تریشقەدار نوو.
چەوەیل وەرەو ئەو سەعاتەیلە چن کە کەفنە وەرجە بازیەگە ئەرا زانستن ئەوەگ ئایا رەوشەیل کەشوهەوا کاریگەری خەنە بان سازکردن رویوەڕوبۊنەگە یا وەڕێوەچگنی، لە دیداریگ کە وە گرنگ هەژمار کریەێد ئەرا حسابات پیشەنگی گرووپ نۆهەم.