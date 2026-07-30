شامی یا کاڵەک کامیان ئەرا شەکرەی خوین خاسترە؟
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
شامی و کالەک هەردوگیان میوەی پڕ وەلیفەتیگن و پوڕیانە ئەرا پاراستن ئاست شەکرەی خوین، باوجی کاڵەک بڕ کەمیگ ها لەنوا وە مدوو ئەوەگ رێژەی فایبەر لەناوی دوو ئەوەنەس.
خاڵەیل سەرەکی بەراوردکردن هەردووگ میوە:
شامی: 91٪ پێکهاتەی ئاوە و نزیکەی 11 گرام کاربۆهیدرات هاناوی لە یەک پارچە، هەرچەنە پۆلێن پەیمانەی شەکرەی (GI) بەرزترە، باوجی وە مدوو فرەیی ئاوەگەی کاریگەری لە بەرزەوکردن شەکرەکەمترە هەمیش دەوڵەمەنە وە دژەئۆکسێنی لایکۆپین (Lycopen) کە دەسمیەتی هەستیاریی ئینسۆلین و کەمکردن هەوکردن دەێد.
کاڵەک: پێکهاتەگەی 93٪ ئاوە و 12 گرام کاربۆهیدرات وەگەرد 1.5 گرام فایبەر هاناوی لە یەک پارچە، فایبەر و ئاوەگەی هووکارن ئەرا یەواشکردن پرۆسەی هەرەس و رگری لە بەرزەوبوین لەناکاو شەکر خوین، هەمیش بڕ فرەیگ ڤیتامین C هاناوی کە دەسمیەتی میتابۆلیزم گلوکۆز دەێد.
پسپۆرەیل خوەراک پێشنیار کەن تا نواگیری لە بەرزەوبوین شەکرە بکرێد بڕ خواردنیان لە یەک لوز زیاتر نەود وەرد خوەراک دەوڵەمەن وە پروپێن یا چەوریی تەندروس (جویر ماس، خا، یا چەرەسات) بخورێد تا پرۆسەی هەڵمژین شەکر یەواشتر بوود.