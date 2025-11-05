‏سەوەتەی پڕ لە گردەکان

‏کوڵە چیرووک

‏ئۊشن ڕووژیگ پیای دەوڵەمەنێ سەوەتەی گەورایگ پڕ لە گردەکان کرد، خسەی کووڵ ئەسبەگەی و چیەڕا ناو بازاڕ دێکیە، وەختێ ڕەسی سەوەتەگە نا زەۊ و وەتە خەڵک : ئی سەوەتە پڕێ گردەکانە وە خەڵات دەمەی خەڵک ئی دێکیە، ئمجا بایەس سەرە بگرین و هەرکامدان یەێ گردەکان هێز بێیەین بوەین.

‏وە ئەنازەی خەڵک ، گردەکان ها ناو ئی سەوەتە و بەش گشت کەی.

‏پیای دەوڵەمەن یە وەت و چیەڕێ، خەڵک دێکیەیش سەرە گردن و گلەگلە وە ناو سەوەتەگە گردەکانێ بردن. مناڵ زەهاکێگیش وساۊدە ناو سەرە، ئەمانێ وەختێ گەێ هات دا لاو گەێ خوەێ دا ئیاکە هە وەی جوورە هەرکەس هاتیاد گردەکانێ هێز دیادو چیادە پەێ کارێ. پیایگ کە فرە خوەی وە زەهاک و زانا زانستیاد وە وەر خوەیا وەت گەی من کە هات دویان گردەکان بەم و وام، وەی جوورە بوو دی گردەکان وەی کوڕە نیەڕەسێ.

‏پیاگە لێوا ک ویر کردۊد ئەنجام داو خوەی وە ناو خەڵک شاردا دۊاخر ک وەختێ گشت گردەکان بەش خوەیان بردن و چینەڕێ، کوڕەگە بزگەخەنەی داو سەوەتەگە لە زەۊ هێز داو خسەی شاناو وەت: م هە لە سەرەتاوا گردەکان نەتواسم . ئی سەوەتە وەلیفەتێ فرەی فرەترە لە گشتی گردەکانەیلەس، یە وەت و وە خوەشاڵیا کەفتەڕێ ئەڕا ماڵ خوەیان.

‏فرە کەس دڵیان وە گردەکان بازی خوەشە و لە یە خافڵن ک ئەوەێگ گرانترە و وەلیفەت فرەترێ دێرێ سەوەتەێگە ک ئی گردەکانەیلە کوومە بیەسە ناوێ.

‏سادق جەلیلیان