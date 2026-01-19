پسپۆڕەیل رووس مەزەنەی زریان موگناتیسی کەن سوو هەڕەشەی سیستەمەیل پەیوەندی بەێد

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

پسپۆڕەیل تاقیگەی زانست گەردوون خوەرین لە پەیمانگای تۆێژینەوەیل بۆشایی ئاسمان سەروە ئەکادیمیای زانستەیل رووسی مەزەنەی زریانەیل موگناتیسی لە چینەیل G3 وG4 ئەرا سوو سێشەممە کردن.

پسپۆڕەیل وتن: لە ئیوارەی رووژ یەکشەممە 18ی كانون دویەم، روانگەی یەکەمین پرشنگ هازداریگ ئەرا تیشک سینی لەبان خوەر لە ساڵ 2026 کردن.

وەگورەی بەیاننامەیل ئەو تاقیگە، مەزەنە کریەێد ئەو پرشنگ خوەرە رووژ سێشەممە بڕەسێدە زەوی، و زریان موگناتیسی لە چین G3\G4 دروس بکەێد، و خوارترین ئاست ناوچەی گوڵ سوو بڕەسێد ئەرا 50 پلە.

وەگورەی خشتەی هەڵسەنگاندن سەختی زریانەیل موگناتیسی چین G3 هازدارە وG4 فرە هازدارە.

پسپۆڕەیل وتنیش: پرشنگ خوەرەگە فرە گەورە بویە کە گشت ناوچەی ناوەندی خوەر گردەو، نزیکەی نیم مەلیۆن کیلۆمەتر، واتە وە نزیکەی 35 گلە لە تیرەی زەوی گەورەترە.