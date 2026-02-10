سێ کەس و50 پشی.. دانیشتگەیل دوورگەیگ ژاپۆنی تویش فەوتیان تیەێد

شەفەق نيوز- ئۆشیما

دوورگەی "ئۆشيما" لە ژاپۆن، ئمڕوو بویەسە نموونەیگ کارەساتبار ئەرا شیواشیو دیمۆگرافی لەناو مەردمەیل ناوچەیل ئاوایی و خەڵک دوورگەیل لە ژاپۆن، کە دویای ئەوەگ پڕ لە ژیان بوین، ئیرنگە تەنیا سێ کەس پیر لەناوی مەنیەسەو، لە وەختیگ دەیان لە پشیەیل لەو شوینە زاڵەو بوینە.

خانمە وینەگر بەلجیکی کاترین لۆنگلی لە سەردانکردن ئی دوورگە ناویگ ئەرا ئەو دوورگە دانا کە وەپی وت: دوورگەی پشیە کزەیل).

لونگلي دیاری کرد کە ئی دوورگە هیچیگ لە مدووەیل ژیان سەردەمیانە نەیرێد، نە دوکان، لە جوو ئاو شیرین، نەیش گردەوکردن زواڵە، کە بایەسە میوانەیل ئی دوورگە گەناڵخەی خوەیان بوەنە دەیشت ئۆشیما.

ئی دوورگە، وەقسەی لونگلی، شمارەی پشیەیلی فرەترە لە ئایمەیل، کە و تەنیا سێ کەس گەورە تەمەن لەناوی مەنیەسەو.

ئویشێدیش: دوورگەی ئۆشیما لە چلەگان 889 کەس لەناوی بویە، و شوینیان لەناو ماڵەیلی نەویەسەو، وەلێ وەگەرد رووزگارەو، پیری و بارکردن و سەختی ژیان وەیجویرە کەمیەو کرد.

وتیش: هاتێ دویای پەنج ساڵ ترەک، دی کەسیگ نییە کە ئی مەردمە لە هویری بوود، یا یادگاری وەرد ئەو دوورگە داشتوود.