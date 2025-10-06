سێ زانا خەڵات نۆبڵ پزشکی وەدەس هاوردن لەبان پەیاکردن میکانیزم وەرگەگردن وەرگری دەورگرد
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
ئمڕوو دووشەممە، دەسەی نۆبڵ راگەیان کە سێ زانا خەڵات نۆبڵ فیزیۆلۆژی یا پزیشکی ساڵ 2025 وەدەس هاوردن.
ئی خەڵاتە جویر رێزلێنانێگە ئەرا پەیاکردنە پیشەنگەیل لە "توانای وەرگری دەورگرد"، ئەو میکانیزمە کە ریگری لە پەلامارەیل وەبان شانەیل لەش سیستەم وەرگریمان کەێد.
هەرلە: ماری ئی.برانکۆ لە پەیمانگای بایۆلۆجی سیستەم لە سیاتڵ لە ئەمریکا؛ فرێد رامسدێل لە کۆمپانیای سۆنۆما بایۆتێراپیوتیکس لە سانفرانسیسکۆ؛ و شیمۆن ساکاگوچی لە زانکۆی ئۆساکا لە ژاپۆن، خاوەن خەڵاتەیل بوین.