پسپۆرەیل خوەراک پیشنیار نووشین چای مێخەک کەن

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

مێخەک سەرچەوەیگ ماددە خوەراکیەیل گرنگە کە وەلیفەت گرنگ تەندروسی وە لەش بەخشێ، تایبەتمەنی دژە هەوکردن دیرێد و و وەرگیری لەش قایم کەێد و هەمیش کاریگەری لەبان رووشنی پووس دیرێد.

وەپای خەوەریگ ماڵپەر " lebanon24" مێخەک وە شیوەی فراوانیگ لە فرەیگ چارەسەریل وەکارتێد، وە مدوو پێکهاتەگەی کە وەپی ئوشرێد یوجینۆل.

پسپۆرەیل مژار خوەراک پیشنیار کەن دویای ژەمە خواردنەیل چای مێخەک بنوشرێد چوینکە کاریگەری ئەرێنی وەبان لەش دیرێد.

دیارترین وەلیفەتەیلی بریتییە لە :

١. غازات و پەنام زگ کەمکەێد.

٢. کەمکردن ترشەڵۆک.

٣. کەمکردن هەسکردن وە قورسایی، وەتایبەت دویای خواردن چەور.

٤. دەسمیەتی ڕێکخسن شەکر خوین دەێد.

٥. گال دەرداین ئەنزیمەیل هەرسکردن دەێد.

٦. هەڵمژین ماددە خۆراکییەیل خاستر کەێد.